14 января 2025

В ХМАО увеличили пособие для беременных

© Служба новостей «URA.RU»
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За 100% от прожиточного минимума предусмотрено пособие в 23 тысячи 165 рублей
За 100% от прожиточного минимума предусмотрено пособие в 23 тысячи 165 рублей Фото:

С 1 января в ХМАО выросло пособие для беременных, вставших на учет на ранних сроках. Максимальная выплата составляет 23 тысячи 165 рублей. Об этом сообщил Центр управления региона в своем telegram-канале.

«Чтобы получить пособие, нужно встать на учет по беременности до 12-й недели», — следует из сообщения. При этом размер пособия зависит от уровня среднедушевого дохода семьи — он не должен превышать прожиточного минимума.

Так, пособие беременным югорчанкам за 50% от прожиточного минимума теперь составляет 11 582,5 рублей. За 70% — 17 373,5 рублей, а за 100% — 23 165 рублей.

Ранее URA.RU сообщало о других мерах поддержках, которые начали действовать в ХМАО с 1 января. Среди них — выплата в 100 тысяч рублей бойцам СВО за каждую полученную награду, входящую в государственную наградную систему России.

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С 1 января в ХМАО выросло пособие для беременных, вставших на учет на ранних сроках. Максимальная выплата составляет 23 тысячи 165 рублей. Об этом сообщил Центр управления региона в своем telegram-канале. «Чтобы получить пособие, нужно встать на учет по беременности до 12-й недели», — следует из сообщения. При этом размер пособия зависит от уровня среднедушевого дохода семьи — он не должен превышать прожиточного минимума. Так, пособие беременным югорчанкам за 50% от прожиточного минимума теперь составляет 11 582,5 рублей. За 70% — 17 373,5 рублей, а за 100% — 23 165 рублей. Ранее URA.RU сообщало о других мерах поддержках, которые начали действовать в ХМАО с 1 января. Среди них — выплата в 100 тысяч рублей бойцам СВО за каждую полученную награду, входящую в государственную наградную систему России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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