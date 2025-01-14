В ХМАО увеличили пособие для беременных

С 1 января в ХМАО выросло пособие для беременных, вставших на учет на ранних сроках. Максимальная выплата составляет 23 тысячи 165 рублей. Об этом сообщил Центр управления региона в своем telegram-канале.
«Чтобы получить пособие, нужно встать на учет по беременности до 12-й недели», — следует из сообщения. При этом размер пособия зависит от уровня среднедушевого дохода семьи — он не должен превышать прожиточного минимума.
Так, пособие беременным югорчанкам за 50% от прожиточного минимума теперь составляет 11 582,5 рублей. За 70% — 17 373,5 рублей, а за 100% — 23 165 рублей.
Ранее URA.RU сообщало о других мерах поддержках, которые начали действовать в ХМАО с 1 января. Среди них — выплата в 100 тысяч рублей бойцам СВО за каждую полученную награду, входящую в государственную наградную систему России.
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