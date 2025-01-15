Воры похитили деньги и украшения на 15 миллионов из дачи петербургского депутата

Дача депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга подверглась налету воров. Из загородного дома парламентария были похищены деньги и ценные вещи на общую сумму почти 15 миллионов рублей.
«За двухэтажным коттеджем в деревне Куялово приглядывала женщина. 10 января она обнаружила, что на первом этаже был отжат стеклопакет. Также было заметно, что в доме кто-то был», — пишет АН «Оперативное прикрытие» со ссылкой на источник. Домушники вынесли из дома 4,5 миллиона рублей наличными и золотые украшения, монеты и личные вещи на сумму 10,1 миллиона рублей.
В момент происшествия 64-летний владелец коттеджа находился за границей. Он вернулся 13 января и сразу обратил внимание на пропажу ценностей и денег, после чего обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.