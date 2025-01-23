Куйвашев дал установки чиновникам и силовикам на 2025 год

Губернатор Куйвашев призвал полицейских найти новые подходы борьбы с мошенниками
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев наградил отличившихся полицейских
Евгений Куйвашев наградил отличившихся полицейских Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил на коллегии ГУ МВД России по региону, где подчеркнул необходимость поиска новых методов борьбы с мошенничеством и обеспечения безопасности на памятных мероприятиях в 2025 году. Об этом рассказали в департаменте информполитики.

«Вместе мы серьезно нарастили усилия в противодействии незаконному обороту наркотиков, терроризму и экстремизму. В текущем году нам предстоит не менее энергично продолжить эту работу. Новых подходов требует борьба с мошенничеством, особенно с использованием информационных технологий, и я уверен, что эффективные решения будут найдены», — сказал губернатор.

Куйвашев отметил работу полиции в 2024 году, по итогам которого в регионе снизилось количество преступлений. В рамках коллегии он также вручил благодарственные письма и почетные грамоты сотрудникам полиции, особо отличившимся на службе.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил на коллегии ГУ МВД России по региону, где подчеркнул необходимость поиска новых методов борьбы с мошенничеством и обеспечения безопасности на памятных мероприятиях в 2025 году. Об этом рассказали в департаменте информполитики. «Вместе мы серьезно нарастили усилия в противодействии незаконному обороту наркотиков, терроризму и экстремизму. В текущем году нам предстоит не менее энергично продолжить эту работу. Новых подходов требует борьба с мошенничеством, особенно с использованием информационных технологий, и я уверен, что эффективные решения будут найдены», — сказал губернатор. Куйвашев отметил работу полиции в 2024 году, по итогам которого в регионе снизилось количество преступлений. В рамках коллегии он также вручил благодарственные письма и почетные грамоты сотрудникам полиции, особо отличившимся на службе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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