В ХМАО двое пассажиров напали на таксиста с ножом

Пассажиры поссорились с таксистом и ударили его ножом
В Нефтеюганске (ХМАО) двое пьяных пассажиров напали с ножом на таксиста. Силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили URA.RU в пресс-службе полиции.
«Предварительно установлено, что 55-летний житель Нефтеюганска, работающий водителем такси, подвозил до места назначения двух мужчин, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта, на почве личных неприязненных отношений водителю такси был нанесен один удар ножом», — сообщили агентству в ведомстве.
Подозреваемые задержаны. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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