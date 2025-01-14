14 января 2025

В ХМАО двое пассажиров напали на таксиста с ножом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиры поссорились с таксистом и ударили его ножом
Пассажиры поссорились с таксистом и ударили его ножом Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) двое пьяных пассажиров напали с ножом на таксиста. Силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили URA.RU в пресс-службе полиции.

«Предварительно установлено, что 55-летний житель Нефтеюганска, работающий водителем такси, подвозил до места назначения двух мужчин, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта, на почве личных неприязненных отношений водителю такси был нанесен один удар ножом», — сообщили агентству в ведомстве.

Подозреваемые задержаны. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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В Нефтеюганске (ХМАО) двое пьяных пассажиров напали с ножом на таксиста. Силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили URA.RU в пресс-службе полиции. «Предварительно установлено, что 55-летний житель Нефтеюганска, работающий водителем такси, подвозил до места назначения двух мужчин, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта, на почве личных неприязненных отношений водителю такси был нанесен один удар ножом», — сообщили агентству в ведомстве. Подозреваемые задержаны. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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