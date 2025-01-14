В Магнитогорске спустя 23 года поймали убийцу и насильника таксистки. Видео

15 января 2025 в 12:53 Размер текста - 17 +

Женщина была учителем начальных классов и подрабатывала в такси Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, приговорили к десяти годам строгого режима убийцу и насильника учительницы начальных классов, которая подрабатывала в такси. Преступление было совершено в 2001 году и было раскрыто благодаря переоцифровке отпечатков пальцев, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. «Собранные Орджоникидзевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Челябинской области доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора в отношении 41-летнего местного жителя, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. „к“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Суд назначил виновному наказание в виде десяти лет и десяти дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе регионального СКР рассказали, что убитую 47-летнюю учительницу начальных классов нашли возле машины 28 июля 2001 года. Она была задушена проводом и изнасилована, но виновника не нашли. Спустя более чем 20 лет после совершения преступления следователи переоцифровали отпечатки пальцев из машины погибшей и проверили по федеральной базе данных. В результате они получили сведения о лицах, которые раньше не проверялись. Одним из них стал 41-летний местный житель, который после июля 2001 года привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков, насилие к женщине и ряду имущественных преступлений. Кроме того, в 2001 году он жил рядом с местом преступления. Следствие установило, что он пьяный напал на таксистку, изнасиловал, а затем задушил. Мужчина во всем признался. Муж и сын убитой поблагодарили следователей за раскрытое преступление. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, приговорили к десяти годам строгого режима убийцу и насильника учительницы начальных классов, которая подрабатывала в такси. Преступление было совершено в 2001 году и было раскрыто благодаря переоцифровке отпечатков пальцев, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. «Собранные Орджоникидзевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Челябинской области доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора в отношении 41-летнего местного жителя, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. „к“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Суд назначил виновному наказание в виде десяти лет и десяти дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе регионального СКР рассказали, что убитую 47-летнюю учительницу начальных классов нашли возле машины 28 июля 2001 года. Она была задушена проводом и изнасилована, но виновника не нашли. Спустя более чем 20 лет после совершения преступления следователи переоцифровали отпечатки пальцев из машины погибшей и проверили по федеральной базе данных. В результате они получили сведения о лицах, которые раньше не проверялись. Одним из них стал 41-летний местный житель, который после июля 2001 года привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков, насилие к женщине и ряду имущественных преступлений. Кроме того, в 2001 году он жил рядом с местом преступления. Следствие установило, что он пьяный напал на таксистку, изнасиловал, а затем задушил. Мужчина во всем признался. Муж и сын убитой поблагодарили следователей за раскрытое преступление.