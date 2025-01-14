14 января 2025

Бастрыкин заступился за жителей поселка в ХМАО, где нет света на улице

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Таежного пожаловались Бастрыкину на отсутствие уличного освещения по пути в школу
Жители Таежного пожаловались Бастрыкину на отсутствие уличного освещения по пути в школу Фото:

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчиненным представить доклад о проверке дороги в Таежном, где якобы по пути к школе отсутствует уличное освещение. Об этом сообщили в telegram-канале «Информационный центр СК России».

«В социальной сети сообщается, что в Таежном отсутствует надлежащее уличное освещение, в том числе дороги, ведущей к местной школе. В темное время суток жители микрорайона Березовский, среди которых дети, вынуждены пересекать лесополосу и железнодорожные пути, опасаясь нападения диких животных и бродячих собак», — следует из сообщения.

По словам местных, проблему не получается решить уже длительное время. В СУ СКР по ХМАО организована процессуальная проверка, по результатам которой Бастрыкину отчитается руководитель управления Михаил Мокшин.

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчиненным представить доклад о проверке дороги в Таежном, где якобы по пути к школе отсутствует уличное освещение. Об этом сообщили в telegram-канале «Информационный центр СК России». «В социальной сети сообщается, что в Таежном отсутствует надлежащее уличное освещение, в том числе дороги, ведущей к местной школе. В темное время суток жители микрорайона Березовский, среди которых дети, вынуждены пересекать лесополосу и железнодорожные пути, опасаясь нападения диких животных и бродячих собак», — следует из сообщения. По словам местных, проблему не получается решить уже длительное время. В СУ СКР по ХМАО организована процессуальная проверка, по результатам которой Бастрыкину отчитается руководитель управления Михаил Мокшин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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