В Челябинской области взбесились белки, барсуки и енотовидные собаки

В Челябинской области в 2024 году вирус бешенства привел к смерти белок, барсуков, енотовидных собак и других животных. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, за год зафиксировано 58 смертельных случаев заболевания.
«В 2024 году в Челябинской области от вируса бешенства зафиксирована гибель 58 животных. Среди них есть девять лис, 19 собак, 23 кошки, по две белк, енотовидной собаки и корсака, один барсук», — сообщил Россельхознадзор.
Распространение бешенства охватило разные районы области. Так, в Копейске и Снежинске, Агаповском районе зафиксировано по одному случаю заболевания, а в Сосновском районе и Челябинске — по восемь случаев. Власти региона приняли экстренные меры для контроля над ситуацией, включая установление карантина в населенных пунктах, где были обнаружены инфицированные животные.
В ответ на эпидемию бешенства правительство региона усилило противоэпизоотические мероприятия. Был установлен карантин и прошел комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий в затронутых районах.
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