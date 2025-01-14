14 января 2025

В Челябинской области взбесились белки, барсуки и енотовидные собаки

© Служба новостей «URA.RU»
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За год в регионе от бешенства зафиксировали гибель 58 животных
За год в регионе от бешенства зафиксировали гибель 58 животных Фото:

В Челябинской области в 2024 году вирус бешенства привел к смерти белок, барсуков, енотовидных собак и других животных. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, за год зафиксировано 58 смертельных случаев заболевания.

«В 2024 году в Челябинской области от вируса бешенства зафиксирована гибель 58 животных. Среди них есть девять лис, 19 собак, 23 кошки, по две белк, енотовидной собаки и корсака, один барсук», — сообщил Россельхознадзор.

Распространение бешенства охватило разные районы области. Так, в Копейске и Снежинске, Агаповском районе зафиксировано по одному случаю заболевания, а в Сосновском районе и Челябинске — по восемь случаев. Власти региона приняли экстренные меры для контроля над ситуацией, включая установление карантина в населенных пунктах, где были обнаружены инфицированные животные.

В ответ на эпидемию бешенства правительство региона усилило противоэпизоотические мероприятия. Был установлен карантин и прошел комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий в затронутых районах.

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В Челябинской области в 2024 году вирус бешенства привел к смерти белок, барсуков, енотовидных собак и других животных. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, за год зафиксировано 58 смертельных случаев заболевания. «В 2024 году в Челябинской области от вируса бешенства зафиксирована гибель 58 животных. Среди них есть девять лис, 19 собак, 23 кошки, по две белк, енотовидной собаки и корсака, один барсук», — сообщил Россельхознадзор. Распространение бешенства охватило разные районы области. Так, в Копейске и Снежинске, Агаповском районе зафиксировано по одному случаю заболевания, а в Сосновском районе и Челябинске — по восемь случаев. Власти региона приняли экстренные меры для контроля над ситуацией, включая установление карантина в населенных пунктах, где были обнаружены инфицированные животные. В ответ на эпидемию бешенства правительство региона усилило противоэпизоотические мероприятия. Был установлен карантин и прошел комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий в затронутых районах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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