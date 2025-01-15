Житель Кургана погиб в страшном ДТП под Тюменью. Фото

На трассе «Курган — Тюмень» произошло ДТП, погиб житель Курганской области
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Тюменская ГАИ выясняет обстоятельства смертельной аварии
Тюменская ГАИ выясняет обстоятельства смертельной аварии Фото:

Житель Курганской области погиб в ДТП недалеко от Ялуторовска Тюменской области. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба регионального управления ГАИ.

«Сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области работают на месте трагического ДТП на 118-м километре региональной автодороги Шадринск-Ялуторовск. Здесь столкнулись два легковых автомобиля», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, погиб водитель одного из авто, который допустил выезд на встречную полосу. Водитель другой машины, жительница села Гаево Исетского района Тюменской области, госпитализирована с различными травмами.

Результат ДТП под Ялуторовском
Результат ДТП под Ялуторовском
Фото:

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Житель Курганской области погиб в ДТП недалеко от Ялуторовска Тюменской области. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба регионального управления ГАИ. «Сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области работают на месте трагического ДТП на 118-м километре региональной автодороги Шадринск-Ялуторовск. Здесь столкнулись два легковых автомобиля», — говорится в сообщении. По предварительным данным, погиб водитель одного из авто, который допустил выезд на встречную полосу. Водитель другой машины, жительница села Гаево Исетского района Тюменской области, госпитализирована с различными травмами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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