Житель Курганской области погиб в ДТП недалеко от Ялуторовска Тюменской области. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба регионального управления ГАИ.
«Сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области работают на месте трагического ДТП на 118-м километре региональной автодороги Шадринск-Ялуторовск. Здесь столкнулись два легковых автомобиля», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, погиб водитель одного из авто, который допустил выезд на встречную полосу. Водитель другой машины, жительница села Гаево Исетского района Тюменской области, госпитализирована с различными травмами.
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