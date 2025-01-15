Транспорт гражданских смогут использовать против ВСУ

Российским бойцам могут разрешить использовать транспорт, в том числе принадлежащего гражданским лицам, в рамках контр-террористических операций (КТО). Соответствующий проект поддержали в комитете Госдумы.
«Комитет Госдумы поддержал законопроект о праве использования транспорта, в том числе принадлежащего гражданам, для борьбы с терроризмом в рамках КТО», — сообщает ТАСС. Режим КТО введен 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях. По словам губернатора первого региона, Вячеслава Гладкова, режим в трех областях будет снят после нормализации обстановки.
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