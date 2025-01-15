Транспорт гражданских смогут использовать против ВСУ

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Российские военные смогут использовать транспорт гражданских во время КТО
Российские военные смогут использовать транспорт гражданских во время КТО Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российским бойцам могут разрешить использовать транспорт, в том числе принадлежащего гражданским лицам, в рамках контр-террористических операций (КТО). Соответствующий проект поддержали в комитете Госдумы.

«Комитет Госдумы поддержал законопроект о праве использования транспорта, в том числе принадлежащего гражданам, для борьбы с терроризмом в рамках КТО», — сообщает ТАСС. Режим КТО введен 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях. По словам губернатора первого региона, Вячеслава Гладкова, режим в трех областях будет снят после нормализации обстановки.

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Российским бойцам могут разрешить использовать транспорт, в том числе принадлежащего гражданским лицам, в рамках контр-террористических операций (КТО). Соответствующий проект поддержали в комитете Госдумы. «Комитет Госдумы поддержал законопроект о праве использования транспорта, в том числе принадлежащего гражданам, для борьбы с терроризмом в рамках КТО», — сообщает ТАСС. Режим КТО введен 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях. По словам губернатора первого региона, Вячеслава Гладкова, режим в трех областях будет снят после нормализации обстановки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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