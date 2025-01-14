14 января 2025

Тюменские футболисты сыграют в Екатеринбурге и Турции

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Тюменцы проведут серию игр в Екатеринбурге, Сочи и Турции
Тюменцы проведут серию игр в Екатеринбурге, Сочи и Турции Фото:

Команда ФК «Тюмень» проведет серию игр в Екатеринбурге и турецком Белеке. Информация об этом указана на сайте клуба.

«Товарищеский матч пройдет в Екатеринбурге между командами ФК „Тюмень“ и местным клубом „Урал-2“. Еще четыре спарринга запланированы на сборе, который состоится в турецком Белеке», — указано на сайте тюменской команды.

Там же отмечено, что в планах у клуба «Тюмень» сыграть матчи с подмосковной командой, узбекской и соперниками из Казахстана. Кроме того, серия игр ожидается в Сочи.

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Команда ФК «Тюмень» проведет серию игр в Екатеринбурге и турецком Белеке. Информация об этом указана на сайте клуба. «Товарищеский матч пройдет в Екатеринбурге между командами ФК „Тюмень“ и местным клубом „Урал-2“. Еще четыре спарринга запланированы на сборе, который состоится в турецком Белеке», — указано на сайте тюменской команды. Там же отмечено, что в планах у клуба «Тюмень» сыграть матчи с подмосковной командой, узбекской и соперниками из Казахстана. Кроме того, серия игр ожидается в Сочи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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