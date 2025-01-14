Тюменские футболисты сыграют в Екатеринбурге и Турции

Тюменцы проведут серию игр в Екатеринбурге, Сочи и Турции
Команда ФК «Тюмень» проведет серию игр в Екатеринбурге и турецком Белеке. Информация об этом указана на сайте клуба.
«Товарищеский матч пройдет в Екатеринбурге между командами ФК „Тюмень“ и местным клубом „Урал-2“. Еще четыре спарринга запланированы на сборе, который состоится в турецком Белеке», — указано на сайте тюменской команды.
Там же отмечено, что в планах у клуба «Тюмень» сыграть матчи с подмосковной командой, узбекской и соперниками из Казахстана. Кроме того, серия игр ожидается в Сочи.
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