В пермских торговых центрах рухнули цены из-за зимних распродаж

Пермские торговые центры объявили о начале зимних распродаж. На некоторые товары цены снижены до 70%. Об этом сказано в социальных сетях торговых центров.
«Зимняя распродажа в ТРЦ „iMall Эспланада“. Скидки до 90% в отделе Zenden, на 70% цены снижены в магазинах Zarina, Mo, Tezenis, Rendez-vous, Re, Sneakerstreet», — сказано в telegram-канале торгово-развлекательного центра.
В ТРЦ «Планета» скидки доходят до 70%. Такой дисконт предоставляют в отделах Elis, 2Mood и Mark Formelle. До 50% цены снижены в магазинах Woolrich, Henderson, «Zenоптика» и других.
Также сидки от 50% до 70% сделали в ТРК «СпешиLove». Товар со сниженными ценами можно найти в магазинах Clever, Mango megastore, Mavi, Tom Tailor и других отделах.
В группе ТРК «Семья» сказано, что здесь скидки до 70% действуют на одежду, обувь, аксессуары и товары для дома. Так, распродажа проходит в отделах Madrid, Tribuna, Peplos, Kanzler, Ohara и других магазинах.
Ранее URA.RU рассказало, что в ТРЦ «Планета» пройдет забег Дедов Морозов и Снегурочек. Участники мероприятия будут соревноваться ночью.
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