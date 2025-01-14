14 января 2025

В пермских торговых центрах рухнули цены из-за зимних распродаж

В Перми торговые центры снизили цены до 70%
© Служба новостей «URA.RU»
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Скидки делают на разные категории товаров
Скидки делают на разные категории товаров Фото:

Пермские торговые центры объявили о начале зимних распродаж. На некоторые товары цены снижены до 70%. Об этом сказано в социальных сетях торговых центров.

«Зимняя распродажа в ТРЦ „iMall Эспланада“. Скидки до 90% в отделе Zenden, на 70% цены снижены в магазинах Zarina, Mo, Tezenis, Rendez-vous, Re, Sneakerstreet», — сказано в telegram-канале торгово-развлекательного центра.

В ТРЦ «Планета» скидки доходят до 70%. Такой дисконт предоставляют в отделах Elis, 2Mood и Mark Formelle. До 50% цены снижены в магазинах Woolrich, Henderson, «Zenоптика» и других.

Также сидки от 50% до 70% сделали в ТРК «СпешиLove». Товар со сниженными ценами можно найти в магазинах Clever, Mango megastore, Mavi, Tom Tailor и других отделах.

В группе ТРК «Семья» сказано, что здесь скидки до 70% действуют на одежду, обувь, аксессуары и товары для дома. Так, распродажа проходит в отделах Madrid, Tribuna, Peplos, Kanzler, Ohara и других магазинах.

Ранее URA.RU рассказало, что в ТРЦ «Планета» пройдет забег Дедов Морозов и Снегурочек. Участники мероприятия будут соревноваться ночью.

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Пермские торговые центры объявили о начале зимних распродаж. На некоторые товары цены снижены до 70%. Об этом сказано в социальных сетях торговых центров. «Зимняя распродажа в ТРЦ „iMall Эспланада“. Скидки до 90% в отделе Zenden, на 70% цены снижены в магазинах Zarina, Mo, Tezenis, Rendez-vous, Re, Sneakerstreet», — сказано в telegram-канале торгово-развлекательного центра. В ТРЦ «Планета» скидки доходят до 70%. Такой дисконт предоставляют в отделах Elis, 2Mood и Mark Formelle. До 50% цены снижены в магазинах Woolrich, Henderson, «Zenоптика» и других. Также сидки от 50% до 70% сделали в ТРК «СпешиLove». Товар со сниженными ценами можно найти в магазинах Clever, Mango megastore, Mavi, Tom Tailor и других отделах. В группе ТРК «Семья» сказано, что здесь скидки до 70% действуют на одежду, обувь, аксессуары и товары для дома. Так, распродажа проходит в отделах Madrid, Tribuna, Peplos, Kanzler, Ohara и других магазинах. Ранее URA.RU рассказало, что в ТРЦ «Планета» пройдет забег Дедов Морозов и Снегурочек. Участники мероприятия будут соревноваться ночью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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