Петербуржцам запретили публиковать фото и видео о дронах ВСУ

Петербуржцам запретили публиковать фото и видео о борьбе с беспилотниками ВСУ и о последствиях их атак. Губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление 15 января.
«Губернатор Беглов запретил публиковать в интернете фото и видео о борьбе с беспилотниками», — приводит «Комсомольская правда: СПб» данные из постановления Беглова. Отмечается, что также запрещается публиковать последствия нападений БПЛА на территории Санкт-Петербурга.
Помимо этого, запрещается использовать дроны на территории Петербурга. Меры действуют с 15 января до 31 декабря 2025 года.
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