Петербуржцам запретили публиковать фото и видео о дронах ВСУ

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В Санкт-Петербурге нельзя запускать дроны и публиковать последствия нападений украинских БПЛА
В Санкт-Петербурге нельзя запускать дроны и публиковать последствия нападений украинских БПЛА Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Петербуржцам запретили публиковать фото и видео о борьбе с беспилотниками ВСУ и о последствиях их атак. Губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление 15 января.

«Губернатор Беглов запретил публиковать в интернете фото и видео о борьбе с беспилотниками», — приводит «Комсомольская правда: СПб» данные из постановления Беглова. Отмечается, что также запрещается публиковать последствия нападений БПЛА на территории Санкт-Петербурга.

Помимо этого, запрещается использовать дроны на территории Петербурга. Меры действуют с 15 января до 31 декабря 2025 года. 

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Петербуржцам запретили публиковать фото и видео о борьбе с беспилотниками ВСУ и о последствиях их атак. Губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление 15 января. «Губернатор Беглов запретил публиковать в интернете фото и видео о борьбе с беспилотниками», — приводит «Комсомольская правда: СПб» данные из постановления Беглова. Отмечается, что также запрещается публиковать последствия нападений БПЛА на территории Санкт-Петербурга. Помимо этого, запрещается использовать дроны на территории Петербурга. Меры действуют с 15 января до 31 декабря 2025 года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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