В Челябинске участки под строительство коттеджей и высотных домов подорожали на 43%

Земли в Челябинске зимой подорожали до 159 тысяч рублей за сотку
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Снежный Академ. Екатеринбург, новостройки
Земли в Челябинске продают по 159 000 рублей за сотку Фото:

В Челябинске с 21 ноября по 5 декабря 2024 года земли под строительство многоквартирных и частных домов подорожали на 43% до 159 000 рублей за сотку. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске с 21 ноября по 5 декабря земельные участки подорожали на 43% до 159 000 рублей за сотку. На данный момент минимальная стоимость участка в городе составляет 300 тысяч рублей, максимальная — 40 миллионов рублей», — следует из динамики цен на сайте Restate.

В соответствии с данными на сайте «Restate», с 26 декабря по настоящее время цены на земельные участки не изменились. При этом челябинские риелторы говорят о том, что спрос на участки резко снизился, продать земли после снизившегося недавно спроса на недвижимость стало значительно сложнее.

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В Челябинске с 21 ноября по 5 декабря 2024 года земли под строительство многоквартирных и частных домов подорожали на 43% до 159 000 рублей за сотку. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске с 21 ноября по 5 декабря земельные участки подорожали на 43% до 159 000 рублей за сотку. На данный момент минимальная стоимость участка в городе составляет 300 тысяч рублей, максимальная — 40 миллионов рублей», — следует из динамики цен на сайте Restate. В соответствии с данными на сайте «Restate», с 26 декабря по настоящее время цены на земельные участки не изменились. При этом челябинские риелторы говорят о том, что спрос на участки резко снизился, продать земли после снизившегося недавно спроса на недвижимость стало значительно сложнее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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