В Челябинске участки под строительство коттеджей и высотных домов подорожали на 43%

Земли в Челябинске зимой подорожали до 159 тысяч рублей за сотку

15 января 2025 в 13:49 Размер текста - 17 +

Земли в Челябинске продают по 159 000 рублей за сотку Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске с 21 ноября по 5 декабря 2024 года земли под строительство многоквартирных и частных домов подорожали на 43% до 159 000 рублей за сотку. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске с 21 ноября по 5 декабря земельные участки подорожали на 43% до 159 000 рублей за сотку. На данный момент минимальная стоимость участка в городе составляет 300 тысяч рублей, максимальная — 40 миллионов рублей», — следует из динамики цен на сайте Restate. В соответствии с данными на сайте «Restate», с 26 декабря по настоящее время цены на земельные участки не изменились. При этом челябинские риелторы говорят о том, что спрос на участки резко снизился, продать земли после снизившегося недавно спроса на недвижимость стало значительно сложнее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске с 21 ноября по 5 декабря 2024 года земли под строительство многоквартирных и частных домов подорожали на 43% до 159 000 рублей за сотку. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске с 21 ноября по 5 декабря земельные участки подорожали на 43% до 159 000 рублей за сотку. На данный момент минимальная стоимость участка в городе составляет 300 тысяч рублей, максимальная — 40 миллионов рублей», — следует из динамики цен на сайте Restate. В соответствии с данными на сайте «Restate», с 26 декабря по настоящее время цены на земельные участки не изменились. При этом челябинские риелторы говорят о том, что спрос на участки резко снизился, продать земли после снизившегося недавно спроса на недвижимость стало значительно сложнее.