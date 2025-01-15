В Челябинске участки под строительство коттеджей и высотных домов подорожали на 43%

В Челябинске с 21 ноября по 5 декабря 2024 года земли под строительство многоквартирных и частных домов подорожали на 43% до 159 000 рублей за сотку. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске с 21 ноября по 5 декабря земельные участки подорожали на 43% до 159 000 рублей за сотку. На данный момент минимальная стоимость участка в городе составляет 300 тысяч рублей, максимальная — 40 миллионов рублей», — следует из динамики цен на сайте Restate.
В соответствии с данными на сайте «Restate», с 26 декабря по настоящее время цены на земельные участки не изменились. При этом челябинские риелторы говорят о том, что спрос на участки резко снизился, продать земли после снизившегося недавно спроса на недвижимость стало значительно сложнее.
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