Суд арестовал блогера, который кинул младенца в сугроб

Московский суд заочно арестовал блогера Сергея Косенко, который бросил младенца в сугроб ради видео. Об этом сообщает пресс-служба суда.
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Косенко Сергея Сергеевича», — говорится в сообщении суда. Против мужчины возбуждено уголовное дело за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. На данный момент блогер пребывает за рубежом.
По данным следствия, подозреваемый выпустил ребенка из рук, направив его вверх и от себя, что привело к последующему падению малыша с высоты. Косенко занимался съемкой происшествия для создания контента для социальных сетей.
Ранее было объявлено о розыске Косенко. Кроме того, в связи с инцидентом, связанным с использованием ребенка, на него возложили обвинения в пропаганде наркотиков. Блогер неоднократно подчеркивал, что в спорном видео фигурировала детская кукла, а не младенец.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.