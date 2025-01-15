Суд арестовал блогера, который кинул младенца в сугроб

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Суд заочно арестовал блогера Косенко
Суд заочно арестовал блогера Косенко Фото:

Московский суд заочно арестовал блогера Сергея Косенко, который бросил младенца в сугроб ради видео. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Косенко Сергея Сергеевича», — говорится в сообщении суда. Против мужчины возбуждено уголовное дело за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. На данный момент блогер пребывает за рубежом.

По данным следствия, подозреваемый выпустил ребенка из рук, направив его вверх и от себя, что привело к последующему падению малыша с высоты. Косенко занимался съемкой происшествия для создания контента для социальных сетей.

Ранее было объявлено о розыске Косенко. Кроме того, в связи с инцидентом, связанным с использованием ребенка, на него возложили обвинения в пропаганде наркотиков. Блогер неоднократно подчеркивал, что в спорном видео фигурировала детская кукла, а не младенец.

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Московский суд заочно арестовал блогера Сергея Косенко, который бросил младенца в сугроб ради видео. Об этом сообщает пресс-служба суда. «Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Косенко Сергея Сергеевича», — говорится в сообщении суда. Против мужчины возбуждено уголовное дело за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. На данный момент блогер пребывает за рубежом. По данным следствия, подозреваемый выпустил ребенка из рук, направив его вверх и от себя, что привело к последующему падению малыша с высоты. Косенко занимался съемкой происшествия для создания контента для социальных сетей. Ранее было объявлено о розыске Косенко. Кроме того, в связи с инцидентом, связанным с использованием ребенка, на него возложили обвинения в пропаганде наркотиков. Блогер неоднократно подчеркивал, что в спорном видео фигурировала детская кукла, а не младенец.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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