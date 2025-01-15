В России в два раза выросли пени за долги по коммуналке

С 1 января 2025 года в России увеличились пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг. По законодательству размер пеней теперь будет рассчитываться по ключевой ставке Центробанка, которая на сегодняшний день составляет 21%. Подробнее об изменениях URA.RU рассказали в пресс-службе Энергосбытовой компании «Восток».
«Изменения связаны с тем, что с января 2025 года закончилось действие старого постановления правительства РФ, согласно которому при расчете пеней за просрочку оплаты коммунальных услуг применялся льготный порядок и расчет производился исходя из ключевой ставки — не более 9,5%. Теперь пени будут рассчитываться исходя из действующей ключевой ставки Центробанка РФ, которая на сегодняшний день составляет 21%», — пояснили в пресс-службе Энергосбытовой компании «Восток».
Специалисты рекомендуют россиянам не допускать задержек в оплате и осуществлять платежи своевременно до 10 числа каждого месяца, следующего за расчетным. Таким образом можно избежать начисления пеней и дополнительных финансовых затрат.
В компании пояснили, что по закону пени за неоплату коммунальных услуг населению начисляются с 31 по 90 день просрочки платежа в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки. С 91 дня просрочки размер пени поднимается до 1/130 ставки рефинансирования.
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