Черные ящики разбившегося самолета AZAL привезли из Бразилии в Казахстан

Черные ящики самолета AZAL компании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Казахстане, были возвращены из Бразилии и переданы государственной комиссии для анализа. Об этом сообщили в генеральной прокуратуре республики.
«В соответствии Чикагской комиссии о международной гражданской авиации от 7. 12. 1944 года и иными международными стандартами, бортовые самописцы получены от бразильской стороны и переданы комиссии для дачи заключения», — рассказали представители Генпрокуратуры Казахстана. Их слова передает РИА Новости.
Кроме того, в рамках следствия по делу о крушении самолета проводятся различные оперативно-следственные действия. Среди них — международные следственные поручения, направленные в Азербайджан и Россию.
Самолет Embraer 190, принадлежащий авиакомпании Azerbaijan Airlines и выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года возле города Актау в Казахстане. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Согласно информации от МЧС Казахстана, выжили 29 человек. По сведениям из посольства России, среди выживших оказались девять граждан России. Всего в списке пассажиров зарегистрировано 16 россиян. О других самых крупных и страшных авиакатастрофах в России и мире — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.