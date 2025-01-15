Черные ящики разбившегося самолета AZAL привезли из Бразилии в Казахстан

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Самолет AZAL потерпел крушение в конце декабря 2024 года
Самолет AZAL потерпел крушение в конце декабря 2024 года Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Черные ящики самолета AZAL компании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Казахстане, были возвращены из Бразилии и переданы государственной комиссии для анализа. Об этом сообщили в генеральной прокуратуре республики.

«В соответствии Чикагской комиссии о международной гражданской авиации от 7. 12. 1944 года и иными международными стандартами, бортовые самописцы получены от бразильской стороны и переданы комиссии для дачи заключения», — рассказали представители Генпрокуратуры Казахстана. Их слова передает РИА Новости.

Кроме того, в рамках следствия по делу о крушении самолета проводятся различные оперативно-следственные действия. Среди них — международные следственные поручения, направленные в Азербайджан и Россию.

Самолет Embraer 190, принадлежащий авиакомпании Azerbaijan Airlines и выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года возле города Актау в Казахстане. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Согласно информации от МЧС Казахстана, выжили 29 человек. По сведениям из посольства России, среди выживших оказались девять граждан России. Всего в списке пассажиров зарегистрировано 16 россиян. О других самых крупных и страшных авиакатастрофах в России и мире — в материале URA.RU.

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Черные ящики самолета AZAL компании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Казахстане, были возвращены из Бразилии и переданы государственной комиссии для анализа. Об этом сообщили в генеральной прокуратуре республики. «В соответствии Чикагской комиссии о международной гражданской авиации от 7. 12. 1944 года и иными международными стандартами, бортовые самописцы получены от бразильской стороны и переданы комиссии для дачи заключения», — рассказали представители Генпрокуратуры Казахстана. Их слова передает РИА Новости. Кроме того, в рамках следствия по делу о крушении самолета проводятся различные оперативно-следственные действия. Среди них — международные следственные поручения, направленные в Азербайджан и Россию. Самолет Embraer 190, принадлежащий авиакомпании Azerbaijan Airlines и выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года возле города Актау в Казахстане. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Согласно информации от МЧС Казахстана, выжили 29 человек. По сведениям из посольства России, среди выживших оказались девять граждан России. Всего в списке пассажиров зарегистрировано 16 россиян. О других самых крупных и страшных авиакатастрофах в России и мире — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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