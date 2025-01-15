Песков рассказал, как в Кремле относятся к иностранным наемникам на Украине

Песков: Кремль хорошо осведомлен о наемниках, которые воюют против РФ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что иностранные наемники ВСУ становятся законной целью ВС РФ
Песков заявил, что иностранные наемники ВСУ становятся законной целью ВС РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кремле хорошо осведомлены о деятельности наемников, которые воюют против российских военных. Для ВС РФ они становятся законными целями. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Нам хорошо известно и это фиксируется на земле, что иностранные наемники принимают участие в боевых действиях на стороне киевского режима, они воюют против наших военных. Соответственно, они становятся законными целями», — завил Песков во время разговора с журналистами. 

Ранее стало известно, что в 2024 году российские судебные органы провели заочные судебные разбирательства в отношении более чем 50 иностранных граждан, участвующих в военных действиях на территории Украины на стороне Киева. Эти лица были признаны виновными в совершении ряда преступлений, включая наемничество, распространение недостоверной информации, участие в деятельности террористических групп и попытки насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации.

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В Кремле хорошо осведомлены о деятельности наемников, которые воюют против российских военных. Для ВС РФ они становятся законными целями. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Нам хорошо известно и это фиксируется на земле, что иностранные наемники принимают участие в боевых действиях на стороне киевского режима, они воюют против наших военных. Соответственно, они становятся законными целями», — завил Песков во время разговора с журналистами.  Ранее стало известно, что в 2024 году российские судебные органы провели заочные судебные разбирательства в отношении более чем 50 иностранных граждан, участвующих в военных действиях на территории Украины на стороне Киева. Эти лица были признаны виновными в совершении ряда преступлений, включая наемничество, распространение недостоверной информации, участие в деятельности террористических групп и попытки насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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