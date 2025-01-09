В России вынесли приговоры 50 иностранным наемникам

Генпрокуратура РФ: суд приговорил 50 иностранных наемников, рассмотрев 47 дел
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд вынес приговоры 50 иностранным наемникам за 2024 год
Суд вынес приговоры 50 иностранным наемникам за 2024 год Фото:

В 2024 году российские суды заочно вынесли приговоры более чем 50 иностранным наемникам, участвующим в боевых действиях на стороне Украины. Об этом заявили в Генпрокуратуре РФ.

«За истекший период 2024 года в суд направлено 70 уголовных дел в отношении 73 лиц, с вынесением обвинительного приговора рассмотрено 47 уголовных дел в отношении 50 лиц», — уточнили в ведомстве, отвечая на запрос ТАСС. Там добавили, что расследованием преступлений иностранных наемников, которые воюют на стороне ВСУ за деньги, занимается Следственный комитет РФ. С начала российской спецоперации были заочно приговорены наемники из Франции, Германии, Великобритании, Швеции и других стран Запада. 

Они признаны виновными в наемничестве, распространении ложной информации, участии в террористических организациях и попытках насильственного изменения конституционного строя. Помимо сроков лишения свободы, российские суды также приняли решения о конфискации имущества осужденных, равного сумме полученного наемниками вознаграждения.

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В 2024 году российские суды заочно вынесли приговоры более чем 50 иностранным наемникам, участвующим в боевых действиях на стороне Украины. Об этом заявили в Генпрокуратуре РФ. «За истекший период 2024 года в суд направлено 70 уголовных дел в отношении 73 лиц, с вынесением обвинительного приговора рассмотрено 47 уголовных дел в отношении 50 лиц», — уточнили в ведомстве, отвечая на запрос ТАСС. Там добавили, что расследованием преступлений иностранных наемников, которые воюют на стороне ВСУ за деньги, занимается Следственный комитет РФ. С начала российской спецоперации были заочно приговорены наемники из Франции, Германии, Великобритании, Швеции и других стран Запада.  Они признаны виновными в наемничестве, распространении ложной информации, участии в террористических организациях и попытках насильственного изменения конституционного строя. Помимо сроков лишения свободы, российские суды также приняли решения о конфискации имущества осужденных, равного сумме полученного наемниками вознаграждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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