В России вынесли приговоры 50 иностранным наемникам

В 2024 году российские суды заочно вынесли приговоры более чем 50 иностранным наемникам, участвующим в боевых действиях на стороне Украины. Об этом заявили в Генпрокуратуре РФ.
«За истекший период 2024 года в суд направлено 70 уголовных дел в отношении 73 лиц, с вынесением обвинительного приговора рассмотрено 47 уголовных дел в отношении 50 лиц», — уточнили в ведомстве, отвечая на запрос ТАСС. Там добавили, что расследованием преступлений иностранных наемников, которые воюют на стороне ВСУ за деньги, занимается Следственный комитет РФ. С начала российской спецоперации были заочно приговорены наемники из Франции, Германии, Великобритании, Швеции и других стран Запада.
Они признаны виновными в наемничестве, распространении ложной информации, участии в террористических организациях и попытках насильственного изменения конституционного строя. Помимо сроков лишения свободы, российские суды также приняли решения о конфискации имущества осужденных, равного сумме полученного наемниками вознаграждения.
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