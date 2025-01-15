В Кремле раскрыли, как ответят на санкции США против нефтяного сектора

Песков: Россия может ввести санкции против США в ответ на ограничения на нефть
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков не исключил, что Россия может ввести ответные санкции против США
Песков не исключил, что Россия может ввести ответные санкции против США Фото:

В Кремле тщательно анализируют ситуацию с санкциями США против российского нефтяного сектора. Разрабатывается стратегия, которая позволит минимизировать последствия ограничений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы тщательно анализируем ситуацию. Речь идет о том, чтобы принять те меры, которые позволят минимизировать последствия [санкций США против нефтяного сектора экономики РФ]», — заявил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что принятые меры также должны отвечать интересам России и российских компаний прежде всего.

Так пресс-секретарь ответил на вопрос о том, что будет делать Россия в условиях санкций США против ее нефти. Однако Песков подчеркнул, что нельзя исключать и ответных санкций от РФ, поскольку правительство страны сделает то, что будет отвечать ее интересам.

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В Кремле тщательно анализируют ситуацию с санкциями США против российского нефтяного сектора. Разрабатывается стратегия, которая позволит минимизировать последствия ограничений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы тщательно анализируем ситуацию. Речь идет о том, чтобы принять те меры, которые позволят минимизировать последствия [санкций США против нефтяного сектора экономики РФ]», — заявил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что принятые меры также должны отвечать интересам России и российских компаний прежде всего. Так пресс-секретарь ответил на вопрос о том, что будет делать Россия в условиях санкций США против ее нефти. Однако Песков подчеркнул, что нельзя исключать и ответных санкций от РФ, поскольку правительство страны сделает то, что будет отвечать ее интересам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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