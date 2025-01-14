У губернатора Куйвашева появится новый адъютант — уроженка его любимого города

Помощницей губернатора Куйвашева станет экс-советница замгубернатора Крекова

15 января 2025 в 14:51 Размер текста - 17 +

Своему помощнику Евгений Куйвашев доверяет многое Фото: Размик Закарян © URA.RU У свердловского губернатора Евгения Куйвашева появится новая помощница — 36-летняя Анна Антропова, занимавшая пост советника у «социального» замгубернатора Павла Крекова. Эту информацию URA.RU подтвердил источник. «Блок Крекова она уже покинула. Курировала вопросы здравоохранения, поэтому сердобольность, сострадательность и человеколюбие — ее главные качества. Внимательна к мелочам, трудолюбива, не интриганка, часто засиживалась допоздна», — охарактеризовал Антропову один из знакомых госслужащих. Она родилась в Ирбите — город, которому Куйвашев уделяет особое внимание. В частности, проводил там в 2024 году выездное совещание и анонсировал, что к 400-летию города в 2031 году в него будет вложено порядка 19 млрд рублей. Сама Антропова от комментариев отказалась, перенаправив в департамент информполитики региона. Запрос туда также отправлен. Антропова сменит Кристину Колмогорову (до замужества — Грязева), которая пришла к губернатору в 2020-м году. Путь Колмогоровой в правительстве Куйвашев даже приводил в пример студентам на молодежном форуме. «Она прошла практику, а у нас вакансий не было. Так она два года бесплатно работала, пока не появилась вакансия. Конечно она проявила себя хорошим бойцом и потом попала в кадровый резерв», — рассказывал он. Помощник губернатора ведет календарь его встреч, сопровождает на всех мероприятиях и решает личные вопросы. Кристина Колмогорова пришла в правительство еще на практике, когда училась в УрФУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Анну Антропову называют человечным специалистом Фото с личной страницы Анны Антроповой, vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У свердловского губернатора Евгения Куйвашева появится новая помощница — 36-летняя Анна Антропова, занимавшая пост советника у «социального» замгубернатора Павла Крекова. Эту информацию URA.RU подтвердил источник. «Блок Крекова она уже покинула. Курировала вопросы здравоохранения, поэтому сердобольность, сострадательность и человеколюбие — ее главные качества. Внимательна к мелочам, трудолюбива, не интриганка, часто засиживалась допоздна», — охарактеризовал Антропову один из знакомых госслужащих. Она родилась в Ирбите — город, которому Куйвашев уделяет особое внимание. В частности, проводил там в 2024 году выездное совещание и анонсировал, что к 400-летию города в 2031 году в него будет вложено порядка 19 млрд рублей. Сама Антропова от комментариев отказалась, перенаправив в департамент информполитики региона. Запрос туда также отправлен. Антропова сменит Кристину Колмогорову (до замужества — Грязева), которая пришла к губернатору в 2020-м году. Путь Колмогоровой в правительстве Куйвашев даже приводил в пример студентам на молодежном форуме. «Она прошла практику, а у нас вакансий не было. Так она два года бесплатно работала, пока не появилась вакансия. Конечно она проявила себя хорошим бойцом и потом попала в кадровый резерв», — рассказывал он. Помощник губернатора ведет календарь его встреч, сопровождает на всех мероприятиях и решает личные вопросы.