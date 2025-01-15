Свердловский город получит особый статус от Путина

Верхняя Пышма станет «Городом трудовой доблести»

15 января 2025 в 17:21 Размер текста - 17 +

В Верхней Пышме находилось и находится важнейшее производство меди Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент РФ Владимир Путин согласился присвоить Верхней Пышме (Свердлвоская область) звание «Город трудовой доблести» в преддверии празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Таков один из итогов заседания оргкомитета «Победа», которое транслировала пресс-служба Кремля в своем telegram-канале. Наградить Верхнюю Пышму главе государства предложил сначала глава Российской академии наук Геннадий Красников. «Здесь [в годы войны] выпускалось более 50% анодной меди от общего производства в стране, а еще работал единственный в стране производитель медного порошка. О значении своей продукции для фронта на митинге в 1941 году сказали сами работники: „Мы хорошо знаем, что каждый килограмм меди является дополнительным ударом по врагу“», — отметил Красников. А секретарь генсовета «Единой России», до недавнего времени работавший полпредом президента в УрФО, добавил, что активную работу по отбору городов-претендентов вела и ЕР. «Мы собрали 1000 подписей от жителей, ходатайства органов… С учетом экспертных заключений, озвученных Геннадием Яковлевичем, „Единая Россия“ предлагает присвоить звание семи городам. Среди них есть региональные центры, небольшие города, но все их объединяет большой вклад в победу… От лица жителей, которые собирали подписи, агитировали, голосовали, прошу поддержать предложение», — присоединился Якушев. «Нужно, конечно, все их (то есть заявки — прим. ред.) поддержать», — отреагировал Путин. Звание «Город трудовой доблести» появилось с его подачи в 2020 году — «в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов». С тех пор почетный статус получили три свердловских города Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Там установлены стелы, а 1-го и 9 мая, в дни городов гремят праздничные салюты. Важно и то, что города получают приоритетное право на различные федеральные субсидии — во многом поэтому мэры и губернаторы так за это звание и бьются. В списке претендентов на получение звания «Город трудовой доблести» в 2025 году были и другие свердловские города. Это Серов, Ирбит и Первоуральск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин согласился присвоить Верхней Пышме (Свердлвоская область) звание «Город трудовой доблести» в преддверии празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Таков один из итогов заседания оргкомитета «Победа», которое транслировала пресс-служба Кремля в своем telegram-канале. Наградить Верхнюю Пышму главе государства предложил сначала глава Российской академии наук Геннадий Красников. «Здесь [в годы войны] выпускалось более 50% анодной меди от общего производства в стране, а еще работал единственный в стране производитель медного порошка. О значении своей продукции для фронта на митинге в 1941 году сказали сами работники: „Мы хорошо знаем, что каждый килограмм меди является дополнительным ударом по врагу“», — отметил Красников. А секретарь генсовета «Единой России», до недавнего времени работавший полпредом президента в УрФО, добавил, что активную работу по отбору городов-претендентов вела и ЕР. «Мы собрали 1000 подписей от жителей, ходатайства органов… С учетом экспертных заключений, озвученных Геннадием Яковлевичем, „Единая Россия“ предлагает присвоить звание семи городам. Среди них есть региональные центры, небольшие города, но все их объединяет большой вклад в победу… От лица жителей, которые собирали подписи, агитировали, голосовали, прошу поддержать предложение», — присоединился Якушев. «Нужно, конечно, все их (то есть заявки — прим. ред.) поддержать», — отреагировал Путин. Звание «Город трудовой доблести» появилось с его подачи в 2020 году — «в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов». С тех пор почетный статус получили три свердловских города Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Там установлены стелы, а 1-го и 9 мая, в дни городов гремят праздничные салюты. Важно и то, что города получают приоритетное право на различные федеральные субсидии — во многом поэтому мэры и губернаторы так за это звание и бьются. В списке претендентов на получение звания «Город трудовой доблести» в 2025 году были и другие свердловские города. Это Серов, Ирбит и Первоуральск.