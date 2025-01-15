Песков раскрыл, зачем президент ЦАР приехал к Путину

Встреча президент России Владимира Путина с президентом Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадером будет посвящена обсуждению развития двусторонних отношений, включая вопросы безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Связано это с тем, что мы развиваем с ЦАР отношения во всех возможных областях, включая весьма чувствительные области, связанные с обеспечением безопасности», — уточнил Песков во время конференц-колла. Он добавил, что РФ обладает значительными наработками и амбициозными планами, которые будут обсуждаться в ходе предстоящих переговоров.
Ранее было анонсировано, что президент Фостен-Арканж Туадера прибудет в Москву 15 января, среда, для проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Продолжительность визита составит три дня. Ожидается, что данная поездка станет важным этапом в укреплении двусторонних отношений между Москвой и Банги.
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