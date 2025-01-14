Путин встретится с президентом ЦАР

Президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера прибудет в Москву в среду 15 января для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Визит продлится три дня.
«В рамках поездки президент ЦАР проведет встречи с высшим руководством России. Будут обсуждены ключевые вопросы сотрудничества в сферах экономики, безопасности и гуманитарной области», — говорится в сообщении telegram-канала Посольства России в ЦАР.
Поездка ожидается стать значимым шагом в укреплении отношений между Москвой и Банги. Подробности и программа пока не разглашаются.
Как сообщало URA.RU, в ноябре 2024 года Владимир Путин провел телефонные переговоры с Фостеном-Арканжем Туадерой. Были обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях. Ранее глава ЦАР пригласил российского лидера посетить Центральноафриканскую республику.
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Президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера прибудет в Москву в среду 15 января для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Визит продлится три дня. «В рамках поездки президент ЦАР проведет встречи с высшим руководством России. Будут обсуждены ключевые вопросы сотрудничества в сферах экономики, безопасности и гуманитарной области», — говорится в сообщении telegram-канала Посольства России в ЦАР. Поездка ожидается стать значимым шагом в укреплении отношений между Москвой и Банги. Подробности и программа пока не разглашаются. Как сообщало URA.RU, в ноябре 2024 года Владимир Путин провел телефонные переговоры с Фостеном-Арканжем Туадерой. Были обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях. Ранее глава ЦАР пригласил российского лидера посетить Центральноафриканскую республику.