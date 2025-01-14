Путин встретится с президентом ЦАР

15 января 2025 в 03:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин проведет переговоры с главой Центральноафриканской Республики Фото: Роман Наумов © URA.RU Президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера прибудет в Москву в среду 15 января для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Визит продлится три дня. «В рамках поездки президент ЦАР проведет встречи с высшим руководством России. Будут обсуждены ключевые вопросы сотрудничества в сферах экономики, безопасности и гуманитарной области», — говорится в сообщении telegram-канала Посольства России в ЦАР. Поездка ожидается стать значимым шагом в укреплении отношений между Москвой и Банги. Подробности и программа пока не разглашаются. Как сообщало URA.RU, в ноябре 2024 года Владимир Путин провел телефонные переговоры с Фостеном-Арканжем Туадерой. Были обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях. Ранее глава ЦАР пригласил российского лидера посетить Центральноафриканскую республику. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера прибудет в Москву в среду 15 января для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Визит продлится три дня. «В рамках поездки президент ЦАР проведет встречи с высшим руководством России. Будут обсуждены ключевые вопросы сотрудничества в сферах экономики, безопасности и гуманитарной области», — говорится в сообщении telegram-канала Посольства России в ЦАР. Поездка ожидается стать значимым шагом в укреплении отношений между Москвой и Банги. Подробности и программа пока не разглашаются. Как сообщало URA.RU, в ноябре 2024 года Владимир Путин провел телефонные переговоры с Фостеном-Арканжем Туадерой. Были обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях. Ранее глава ЦАР пригласил российского лидера посетить Центральноафриканскую республику.