Прокуратура добилась выплат более пяти тысячам пострадавшим от паводка в Коркино

15 января 2025 в 15:08 Размер текста - 17 +

Летний паводок разрушил сотни жилых домов (архивное фото) Фото: Алексей Самаев © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни Прокуратура Челябинской области помогла получить выплаты жителям Коркино, чьи дома пострадали от паводка летом 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Всего для более пяти тысяч пострадавших выплачено свыше 361 миллиона рублей «На момент начала прокурорской проверки более пяти тысяч жителей длительное время (более месяца) ожидали перечисления положенных выплат. По требованию прокуратуры был принят правовой документ, после чего обратившимся жителям Коркино выплачены деньги на сумму более 361 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что к ним обратился житель Коркино с вопросом о получении выплат. Проверка показала, что ливнями в муниципалитете было подтоплено свыше 260 частных и многоквартирных домов, был объявлен режим ЧС, правительство региона приняло решение о предоставлении выплат тем, кто частично или полностью потерял свои дома и имущество. Однако в муниципалитете не было специального правового акта, которым установлен порядок рассмотрения поступающих от жителей заявлений. Кроме того, не было документа, в котором были указаны сроки перечисления денег. Благодаря вмешательству прокуратуры нужный документ был составлен. Затяжные ливни обрушились на Челябинскую область в июле 2024 года. В результате подъема воды оказались подтоплены ряд территорий, в них был объявлен режим ЧС, правительство региона организовало эвакуацию населения и выплаты пострадавшим. Последствия паводка устраняются до сих пор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Челябинской области помогла получить выплаты жителям Коркино, чьи дома пострадали от паводка летом 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Всего для более пяти тысяч пострадавших выплачено свыше 361 миллиона рублей «На момент начала прокурорской проверки более пяти тысяч жителей длительное время (более месяца) ожидали перечисления положенных выплат. По требованию прокуратуры был принят правовой документ, после чего обратившимся жителям Коркино выплачены деньги на сумму более 361 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что к ним обратился житель Коркино с вопросом о получении выплат. Проверка показала, что ливнями в муниципалитете было подтоплено свыше 260 частных и многоквартирных домов, был объявлен режим ЧС, правительство региона приняло решение о предоставлении выплат тем, кто частично или полностью потерял свои дома и имущество. Однако в муниципалитете не было специального правового акта, которым установлен порядок рассмотрения поступающих от жителей заявлений. Кроме того, не было документа, в котором были указаны сроки перечисления денег. Благодаря вмешательству прокуратуры нужный документ был составлен. Затяжные ливни обрушились на Челябинскую область в июле 2024 года. В результате подъема воды оказались подтоплены ряд территорий, в них был объявлен режим ЧС, правительство региона организовало эвакуацию населения и выплаты пострадавшим. Последствия паводка устраняются до сих пор.