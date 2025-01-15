Военное положение на Украине продлено до 9 мая

Военное положение на Украине продлено на три месяца — с 8 февраля до 9 мая 2025 года. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в список экстремистов и террористов в РФ).
«Верховная Рада продлила действие военного положения на 90 суток — до 9 мая», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский внес в Раду проект о продлении военного положения.
Военное положение было введено 24 февраля 2022 года, на следующий день началась всеобщая мобилизация. С тех пор военное положение многократно вводилось на три месяца, и каждый раз, при приближении окончания срока, оно продлевалось.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.