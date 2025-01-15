Военное положение на Украине продлено до 9 мая

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Военное положение на Украине вновь продлено на 90 дней
Военное положение на Украине вновь продлено на 90 дней Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военное положение на Украине продлено на три месяца — с 8 февраля до 9 мая 2025 года. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в список экстремистов и террористов в РФ).

«Верховная Рада продлила действие военного положения на 90 суток — до 9 мая», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский внес в Раду проект о продлении военного положения.

Военное положение было введено 24 февраля 2022 года, на следующий день началась всеобщая мобилизация. С тех пор военное положение многократно вводилось на три месяца, и каждый раз, при приближении окончания срока, оно продлевалось. 

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Военное положение на Украине продлено на три месяца — с 8 февраля до 9 мая 2025 года. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в список экстремистов и террористов в РФ). «Верховная Рада продлила действие военного положения на 90 суток — до 9 мая», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский внес в Раду проект о продлении военного положения. Военное положение было введено 24 февраля 2022 года, на следующий день началась всеобщая мобилизация. С тех пор военное положение многократно вводилось на три месяца, и каждый раз, при приближении окончания срока, оно продлевалось. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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