Посла России вызвали в МИД Армении

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Посол России в Ереване Сергей Копыркин вызван в МИД Армении
Посол России в Ереване Сергей Копыркин вызван в МИД Армении Фото:

Посол России в Армении Сергей Копыркин был вызван в МИД Республики Армения 15 января 2025 года. Причиной стало недовольство армянской стороны содержанием программы «Вести недели», транслируемой на Всероссийском государственном телевидении 12 января.

«В ходе встречи послу было вручено заявление протеста», — говорится в заявлении армянского МИДа. Слова передает издание 1lurer

По мнению министерства, во время выпуска программы «Вести недели» 12 января 2025 года на Всероссийском государственном телеканале, в эфире прозвучали искусственно созданные нарративы. Данные слова могут быть восприняты как направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения, считают в МИДе.

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Посол России в Армении Сергей Копыркин был вызван в МИД Республики Армения 15 января 2025 года. Причиной стало недовольство армянской стороны содержанием программы «Вести недели», транслируемой на Всероссийском государственном телевидении 12 января. «В ходе встречи послу было вручено заявление протеста», — говорится в заявлении армянского МИДа. Слова передает издание 1lurer.  По мнению министерства, во время выпуска программы «Вести недели» 12 января 2025 года на Всероссийском государственном телеканале, в эфире прозвучали искусственно созданные нарративы. Данные слова могут быть восприняты как направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения, считают в МИДе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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