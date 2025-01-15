Краевые власти попросили мэра Осы Григорьева оставить должность

Внутрипол Прикамья предложил главе Осинского округа Алексею Григорьеву оставить должность. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах региона. Краевая администрация уже подыскала ему замену из числа силовиков на пенсии.
«На прошлой неделе Григорьева вызывали в администрацию губернатора, где попросили не участвовать в новом конкурсе по отбору главы Осы. Сейчас идут переговоры о дальнейшем трудоустройстве мэра», — отметил инсайдер.
Другой собеседник отмечает, что в целом Григорьев зарекомендовал себя как неплохой управленец. «Осинский округ занимает лидирующие места в рейтинге глав территорий и в разных других подобных рейтингах. В том числе, по уровню комфортности городской среды», — отметил инсайдер. Поэтому Григорьев мог бы быть полезен системе.
К его управленческим качествам действительно нет претензий, добавляет другой собеседник. Но Оса всегда была территорией со сложным политическим устройством, в рамках которой между собой боролись в «песочнице» несколько групп влияния. С переменным успехом. Сейчас команда Григорьева проиграла команде актера сериала «Реальные пацаны» и местного депутата Армена Бежаняна. Последний взял большинство в думе и ясно дал понять в интервью URA.RU, что Григорьева не пропустит. Кто угодно, только не он. Такой же месседж он перед новым годом передал внутриполу на встрече с руководством администрации губернатора.
«Поэтому на краевом уровне решено положить конец этой вечной возне. Ставка будет сделана на человека со стороны, равноудаленного от всех этих кланов. И скорее всего, это будет силовик, возможно, выходец из полиции. Это в целом соответствует тренду на вовлечение правоохранителей на муниципальную службу, которую в 2024 году задал внутрипол», — поясняет инсайдер.
В пресс-службе администрации губернатора не ответили на запрос URA.RU на момент публикации. Алексей Григорьев не ответил на звонок корреспондента агентства.
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