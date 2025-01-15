Полицейские Кургана нашли новый преступный эпизод, заподозрив участие Камшиловых

© Служба новостей «URA.RU»
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Сестер Камшиловых подозревают в еще одном деле
Сестер Камшиловых подозревают в еще одном деле Фото:

Сотрудниками УМВД России по Курганской области выявлен новый эпизод деятельности организованной преступной группы, задержанной в прошлом году. Преступники организовали инсценировку ДТП для вымогательства денег у жителя Кургана.

«Следователем зауральского УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью статьи „Мошенничество“, — сообщили в telegram-канале курганской полиции. Это стало возможным после того, как выяснилось, что злоумышленники под предлогом возмещения ущерба после инсценированного ДТП выманили у мужчины 50 тысяч рублей.

В ходе расследования были изъяты значительные доказательства, включая более двадцати автомобилей, банковские карты и другие предметы, имеющие значение для дела. Полиция продолжает проведение оперативно-розыскных мероприятий для установления всех эпизодов противоправной деятельности задержанной группы.

Эта схема похожа на то, что делали курганские автоподставщицы Камшиловы. Их подозревают в участии в инсценировке аварий и обмане страховых компаний. В их отношении возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Мошенничество в сфере страхования».

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Сотрудниками УМВД России по Курганской области выявлен новый эпизод деятельности организованной преступной группы, задержанной в прошлом году. Преступники организовали инсценировку ДТП для вымогательства денег у жителя Кургана. «Следователем зауральского УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью статьи „Мошенничество“, — сообщили в telegram-канале курганской полиции. Это стало возможным после того, как выяснилось, что злоумышленники под предлогом возмещения ущерба после инсценированного ДТП выманили у мужчины 50 тысяч рублей. В ходе расследования были изъяты значительные доказательства, включая более двадцати автомобилей, банковские карты и другие предметы, имеющие значение для дела. Полиция продолжает проведение оперативно-розыскных мероприятий для установления всех эпизодов противоправной деятельности задержанной группы. Эта схема похожа на то, что делали курганские автоподставщицы Камшиловы. Их подозревают в участии в инсценировке аварий и обмане страховых компаний. В их отношении возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Мошенничество в сфере страхования».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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