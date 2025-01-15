В музей свердловского миллиардера привезли роскошные авто, среди них — мировой эксклюзив. Фото, видео

В Верхнюю Пышму доставили Alfa Romeo, Maserati и «Волги»
© Служба новостей «URA.RU»
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Музейный комплекс военной и гражданской техники. Верхняя Пышма, мерседес, музей автомобильной техники, ретро авто, ретроавтомобиль, музейный комплекс военной и гражданской техники
Всего доставили десять машин Фото:

Музейный комплекс в Верхней Пышме (Свердловская область), который создал один крупный свердловский промышленник, пополнился новыми уникальными ретроавтомобилями. Всего приехало десять отечественных и зарубежных машин, но одну пока держат в секрете. На разгрузку заглянуло URA.RU.

Машины везли на трех фурах. При транспортировке с техникой обращаются максимально аккуратно, а в самом музее ее перемещают на эвакуатор и после отвозят в павильон, где в дальнейшем подготовят к выставке.

В скором времени посетители смогут увидеть расширенную коллекцию советского автопрома. В музей прибыли ГАЗ-3102 «Волга» (такими пользовались советские вожди) и два ГАЗ-24 «Волга», у которых сохранилось 80% узлов и агрегатов, заводской окрас. Еще один экспонат — это «Москвич-408Э» (1967 года выпуска) с кожаным белым салоном.

Коллекция спорткаров пополнилась «Эстонией-21» (1989 года выпуска). На таких моделях спортсмены четыре раза выигрывали Кубок Дружбы социалистических стран в конце 1980-х — начале 1990-х. Еще из уникальных экспонатов — редкие для России итальянские бренды: Maserati Biturbo Spyder, Maserati Ghibli (образец 1992—1998 годов) и Maserati Shamal (таких экземпляров выпущено всего чуть более 300).

Alfa Romeo 2600 Spider также стал частью новой «поставки». Это единственный в РФ экспонат, который можно встретить в музее в открытом доступе. В ближайшие дни все автомобили займут свое место в экспозиции Музея автомобильной техники.

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Музейный комплекс в Верхней Пышме (Свердловская область), который создал один крупный свердловский промышленник, пополнился новыми уникальными ретроавтомобилями. Всего приехало десять отечественных и зарубежных машин, но одну пока держат в секрете. На разгрузку заглянуло URA.RU. Машины везли на трех фурах. При транспортировке с техникой обращаются максимально аккуратно, а в самом музее ее перемещают на эвакуатор и после отвозят в павильон, где в дальнейшем подготовят к выставке. В скором времени посетители смогут увидеть расширенную коллекцию советского автопрома. В музей прибыли ГАЗ-3102 «Волга» (такими пользовались советские вожди) и два ГАЗ-24 «Волга», у которых сохранилось 80% узлов и агрегатов, заводской окрас. Еще один экспонат — это «Москвич-408Э» (1967 года выпуска) с кожаным белым салоном. Коллекция спорткаров пополнилась «Эстонией-21» (1989 года выпуска). На таких моделях спортсмены четыре раза выигрывали Кубок Дружбы социалистических стран в конце 1980-х — начале 1990-х. Еще из уникальных экспонатов — редкие для России итальянские бренды: Maserati Biturbo Spyder, Maserati Ghibli (образец 1992—1998 годов) и Maserati Shamal (таких экземпляров выпущено всего чуть более 300). Alfa Romeo 2600 Spider также стал частью новой «поставки». Это единственный в РФ экспонат, который можно встретить в музее в открытом доступе. В ближайшие дни все автомобили займут свое место в экспозиции Музея автомобильной техники.
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