В Курганской области на Крещение 19 января будут открыты 30 мест для купаний в проруби. Купели расположатся в 18 муниципальных образованиях. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«Для жителей Курганской области планируется организовать 30 мест для крещенских купаний на территории 18 муниципальных образований. Купания будут организованы 19 января с 9:00 до 21:00», — сообщается в telegram-канале региональных властей. В местах купаний будут работать автобусы для обогрева, палатки для переодеваний, организовани дежурство спасаталей .сотрудников полиции и бригады медиков.
В Кургане три купели будут организованы на территории Голубых озер. Их обустроят деревянными сходнями и разместят рядом прорубь в виде креста — иордань. В Шадринске купель будет на реке Исеть ближе к кафедральному собору. Здесь окунуться можно будет с 11:00 до 23:00 после проведения обряда освящения воды
В городе Далматово будет открыта купель монастаря. в Щучье — на озере Щучанское. В селе Частоозерье купель организуют на озере Поддувальное, а в селе Чимеево на Святом источнике. В селе Звериноголовское и Белозерское взять омовение можно будет на реке Тобол. Также на Исети купели будут в селах Красноисетское и Кондинское.
Другие места для крещенских омовений:
- село Альменево (озеро Альменьколь);
- село Усть-Суерское (озеро Варакосово);
- село Вознесенское (озеро Могильное);
- деревня Клоктухино (озеро Домашнее);
- село Половинное (озеро Половинное);
- деревня Долгая (озеро Глубокое);
- деревня Малое Песьяново (озеро Малое Песьяново);
- село Лисье (озеро Собачье);
- деревня Крестовское (река Мостовка);
- село Глубокое (озеро Глубокое);
- село Глядянское (река Глядяна);
- село Ленская (река Кызылбайка);
- село Шатрово (река Мостовка);
- село Барино (озеро Межборное);
- село Новые Пески (озеро Ново-Песковское);
- село Первомайское (кот. Гончар);
- село Косолапово (озеро Мочище).
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