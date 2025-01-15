Где в Курганской области будут открыты купели на Крещенские купания. Карта

Купели на Крещение откроют в 30 точках Курганской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Курганской области 19 января откроют 30 купелей для Крещенских купаний
В Курганской области 19 января откроют 30 купелей для Крещенских купаний Фото:

В Курганской области на Крещение 19 января будут открыты 30 мест для купаний в проруби. Купели расположатся в 18 муниципальных образованиях. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. 

«Для жителей Курганской области планируется организовать 30 мест для крещенских купаний на территории 18 муниципальных образований. Купания будут организованы 19 января с 9:00 до 21:00», — сообщается в telegram-канале региональных властей. В местах купаний будут работать автобусы для обогрева, палатки для переодеваний, организовани дежурство спасаталей .сотрудников полиции и бригады медиков.

В Кургане три купели будут организованы на территории Голубых озер. Их обустроят деревянными сходнями и разместят рядом прорубь в виде креста — иордань. В Шадринске купель будет на реке Исеть ближе к кафедральному собору. Здесь окунуться можно будет с 11:00 до 23:00 после проведения обряда освящения воды

В городе Далматово будет открыта купель монастаря. в Щучье — на озере Щучанское. В селе Частоозерье купель организуют на озере Поддувальное, а в селе Чимеево на Святом источнике. В селе Звериноголовское и Белозерское взять омовение можно будет на реке Тобол. Также на Исети купели будут в селах Красноисетское и Кондинское.

Другие места для крещенских омовений:

  • село Альменево (озеро Альменьколь);
  • село Усть-Суерское (озеро Варакосово);
  • село Вознесенское (озеро Могильное);
  • деревня Клоктухино (озеро Домашнее);
  • село Половинное (озеро Половинное);
  • деревня Долгая (озеро Глубокое);
  • деревня Малое Песьяново (озеро Малое Песьяново);
  • село Лисье (озеро Собачье);
  • деревня Крестовское (река Мостовка);
  • село Глубокое (озеро Глубокое);
  • село Глядянское (река Глядяна);
  • село Ленская (река Кызылбайка);
  • село Шатрово (река Мостовка);
  • село Барино (озеро Межборное);
  • село Новые Пески (озеро Ново-Песковское);
  • село Первомайское (кот. Гончар);
  • село Косолапово (озеро Мочище).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области на Крещение 19 января будут открыты 30 мест для купаний в проруби. Купели расположатся в 18 муниципальных образованиях. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.  «Для жителей Курганской области планируется организовать 30 мест для крещенских купаний на территории 18 муниципальных образований. Купания будут организованы 19 января с 9:00 до 21:00», — сообщается в telegram-канале региональных властей. В местах купаний будут работать автобусы для обогрева, палатки для переодеваний, организовани дежурство спасаталей .сотрудников полиции и бригады медиков. В Кургане три купели будут организованы на территории Голубых озер. Их обустроят деревянными сходнями и разместят рядом прорубь в виде креста — иордань. В Шадринске купель будет на реке Исеть ближе к кафедральному собору. Здесь окунуться можно будет с 11:00 до 23:00 после проведения обряда освящения воды В городе Далматово будет открыта купель монастаря. в Щучье — на озере Щучанское. В селе Частоозерье купель организуют на озере Поддувальное, а в селе Чимеево на Святом источнике. В селе Звериноголовское и Белозерское взять омовение можно будет на реке Тобол. Также на Исети купели будут в селах Красноисетское и Кондинское. Другие места для крещенских омовений:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...