В Екатеринбурге разыскивают эксгибициониста, работающего в автошколе

15 января 2025 в 16:07 Размер текста - 17 +

Извращенец попал на камеру у дома на Санаторной Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Екатеринбуржца Вячеслава, который 12 января в районе Вторчермета пристал к прохожей девушке, одновременно мастурбируя, узнала по камерам наблюдения другая жертва. Она рассказала, что мужчина, будучи инструктором автошколы, приставал к ней и ее подруге прямо на занятиях. Сейчас извращенца разыскивают. «Он был моим инструктором по вождению в 2016 году и приставал прямо на занятиях. Были пошлые шутки в мою сторону и поглаживания по ноге. Я не жаловалась руководству, рассказывала только знакомым. Позже еще одна подруга училась у него и тоже говорила о подобном поведении инструктора», — передает E1.ru слова собеседницы. Эксгибиционист попал на камеру у дома на Санаторной, 35. Девушка, к которой он пристал, выругалась на Вячеслава, а тот ей в ответ предложил тысячу рублей. После этого жительница снова пустилась в мат и закрыла подъездную дверь перед лицом извращенца. В полиции URA.RU рассказали, что заявлений по данному факту не поступало. При этом информацию из СМИ зарегистрировали в отделе полиции №12, она будет проверена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржца Вячеслава, который 12 января в районе Вторчермета пристал к прохожей девушке, одновременно мастурбируя, узнала по камерам наблюдения другая жертва. Она рассказала, что мужчина, будучи инструктором автошколы, приставал к ней и ее подруге прямо на занятиях. Сейчас извращенца разыскивают. «Он был моим инструктором по вождению в 2016 году и приставал прямо на занятиях. Были пошлые шутки в мою сторону и поглаживания по ноге. Я не жаловалась руководству, рассказывала только знакомым. Позже еще одна подруга училась у него и тоже говорила о подобном поведении инструктора», — передает E1.ru слова собеседницы. Эксгибиционист попал на камеру у дома на Санаторной, 35. Девушка, к которой он пристал, выругалась на Вячеслава, а тот ей в ответ предложил тысячу рублей. После этого жительница снова пустилась в мат и закрыла подъездную дверь перед лицом извращенца. В полиции URA.RU рассказали, что заявлений по данному факту не поступало. При этом информацию из СМИ зарегистрировали в отделе полиции №12, она будет проверена.