В Екатеринбурге разыскивают эксгибициониста, работающего в автошколе

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Извращенец попал на камеру у дома на Санаторной Фото:

Екатеринбуржца Вячеслава, который 12 января в районе Вторчермета пристал к прохожей девушке, одновременно мастурбируя, узнала по камерам наблюдения другая жертва. Она рассказала, что мужчина, будучи инструктором автошколы, приставал к ней и ее подруге прямо на занятиях. Сейчас извращенца разыскивают.

«Он был моим инструктором по вождению в 2016 году и приставал прямо на занятиях. Были пошлые шутки в мою сторону и поглаживания по ноге. Я не жаловалась руководству, рассказывала только знакомым. Позже еще одна подруга училась у него и тоже говорила о подобном поведении инструктора», — передает E1.ru слова собеседницы.

Эксгибиционист попал на камеру у дома на Санаторной, 35. Девушка, к которой он пристал, выругалась на Вячеслава, а тот ей в ответ предложил тысячу рублей. После этого жительница снова пустилась в мат и закрыла подъездную дверь перед лицом извращенца.

В полиции URA.RU рассказали, что заявлений по данному факту не поступало. При этом информацию из СМИ зарегистрировали в отделе полиции №12, она будет проверена.

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Екатеринбуржца Вячеслава, который 12 января в районе Вторчермета пристал к прохожей девушке, одновременно мастурбируя, узнала по камерам наблюдения другая жертва. Она рассказала, что мужчина, будучи инструктором автошколы, приставал к ней и ее подруге прямо на занятиях. Сейчас извращенца разыскивают. «Он был моим инструктором по вождению в 2016 году и приставал прямо на занятиях. Были пошлые шутки в мою сторону и поглаживания по ноге. Я не жаловалась руководству, рассказывала только знакомым. Позже еще одна подруга училась у него и тоже говорила о подобном поведении инструктора», — передает E1.ru слова собеседницы. Эксгибиционист попал на камеру у дома на Санаторной, 35. Девушка, к которой он пристал, выругалась на Вячеслава, а тот ей в ответ предложил тысячу рублей. После этого жительница снова пустилась в мат и закрыла подъездную дверь перед лицом извращенца. В полиции URA.RU рассказали, что заявлений по данному факту не поступало. При этом информацию из СМИ зарегистрировали в отделе полиции №12, она будет проверена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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