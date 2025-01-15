В Челябинске коммерсанты не смогли выгнать «Красное и Белое» из своего помещения

В Челябинске владелец помещения на улице Бейвеля не смог выдворить магазин «Красное и белое» даже через арбитражный суд. Как следует из материалов дела, торговая точка даже согласилась на повышение платы. Но стороны не сошлись в сроках взаимоотношений.
«Исковые требования являются необоснованными и не подлежат удовлетворению. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства», — отмечено в документе.
Площади компания «ОМ» сдала в аренду в октябре 2014 года. За 96,3 кв метра пространства компания «Аврора» (позже договор был переоформлен на «Альфа-М») согласилась платить 83,8 тысячи рублей в месяц постоянной части и компенсацию расходов на коммунальные услуги переменной части. Через год сумма выросла до 96,3 тысячи рублей, но спустя шесть лет стороны договорились снизить размер до 85-89 тысяч. Ежегодно допускалось повышать плату, но лишь в пределах инфляции и не более 10% за раз.
Однако в январе 2024 года «ОМ» предложило увеличить сумму платежа до прежних 96,3 тысячи. И магазин «К &Б» с этим даже согласился, но при условии, что договор будет продлен на срок до 10-ти лет вместо первоначальных семи. Досудебная переписка шла около полугода, но ни к чему не привела. На основании того, что «Альфа-М» в феврале и марте 2024 года просрочил оплату, истец потребовал в суде расторгнуть зарегистрированный договор.
Отказывая в требованиях, суд выяснил обстоятельства. Договор аренды не содержит положений, допускающих досрочный разрыв отношений в арбитраже — только путем договоренностей между сторонами. При этом просрочки не было: оплату «К &Б» произвел через два дня после выставления счета. С решение юристы «ОМ» не согласились и подали апелляционную жалобу.
Дозвониться от офиса арендодателя не удалось. При подготовке материала URA.RU направил запрос в пресс-службу холдинга «Красное и белое». Ответ к моменту публикации не поступил.
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