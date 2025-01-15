Объединение «Пермь Великая» признано террористическим по решению суда

Верховный суд России признал включил объединение «Пермь Великая» в список организаций, признанных в России террористическими. Оно входит в Международную организацию, созданную в форме общественного движения, «Форум свободных государств постРоссии», которая также признана террористической.
«Решение о включении „Международной организации, созданной в форме общественного движения, ‚Форум свободных государств постРоссии‘“ было принято в конце ноября 2024 года», — следует из информации, опубликованной на официальном сайте ФСБ России. У нее несколько десятков структурных подразделений, в том числе Объединение «Пермь Великая».
Аналогичное название носит паломнический центр при Пермской епархии. Такое же название и у движения болельщиков футбольного клуба «Амкар».
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