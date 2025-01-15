В Польше готовятся выбрать нового президента

В Польше началась кампания по президентским выборам. Постановление по их проведению подписал спикер сейма страны Шимон Холовня, в скором времени его опубликуют в сборнике законов. Первый тур голосования пройдет 18 мая 2025 года.
«В соответствии с обещаниями в первый конституционно возможный срок. Я только что направил это постановление. председателю Государственной избирательной комиссии и премьер-министру. <...> Начинается избирательная кампания», — написал Холовня в соцсети Х.
Отмечается, что нынешний глава страны Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах. Это связано с тем, что он занимает пост второй раз подряд. Однако более десяти кандидатов уже выразили свои амбиции на президентский пост. Так, партия «Право и справедливость» под руководством Ярослава Качиньского выдвинула на эту роль директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого. Он не состоит в какой-либо партии и не имеет опыта работы в правительстве. Также «Гражданская коалиция», возглавляемая Дональдом Туском, определила своим кандидатом мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Кроме того, свое участие в предстоящих выборах подтвердили спикеры сейма Шимон Холовня, Славомир Ментцен, один из лидеров националистической и евроскептической коалиции «Конфедерация», и депутат сейма от фракции «Свободные республиканцы» Марек Якубяк.
Согласно последним социологическим опросам, наибольшие шансы пройти во второй тур имеют Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий. На данный момент социологи прогнозируют незначительное преимущество Тшасковскому, однако с включением в гонку новых участников поддержка обоих кандидатов начнет уменьшаться.
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