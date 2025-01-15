В Тюмени взлетели цены на дачи

Самые дорогие дачи продаются на Ирбитском тракте
В Тюмени за год дачи подорожали на 30%, средняя стоимость загородных домов достигла 2,6 миллионов рублей. Об этом сообщили в агентстве недвижимости «Сова».
«В сравнении с 2023 годом цены выросли на всех трактах. Повышение составило от 5% до 100% — зависит от сегмента. Самые дорогие дачи в 2024 году были представлены на Ирбитском тракте», — сообщает издание «РБК Тюмень» со ссылкой на экспертов.
Самые дешевые дачи продаются на Червишевском и Тобольском трактах. Стоимость сотки там составляет примерно 360-370 тысяч рублей. На Ирбитском тракте же цена доходит до 890 тысяч.
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