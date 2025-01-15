В Тюмени взлетели цены на дачи

Цены на тюменские дачи выросли на 30%
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Самые дорогие дачи продаются на Ирбитском тракте
Самые дорогие дачи продаются на Ирбитском тракте Фото:

В Тюмени за год дачи подорожали на 30%, средняя стоимость загородных домов достигла 2,6 миллионов рублей. Об этом сообщили в агентстве недвижимости «Сова».

«В сравнении с 2023 годом цены выросли на всех трактах. Повышение составило от 5% до 100% — зависит от сегмента. Самые дорогие дачи в 2024 году были представлены на Ирбитском тракте», — сообщает издание «РБК Тюмень» со ссылкой на экспертов.

Самые дешевые дачи продаются на Червишевском и Тобольском трактах. Стоимость сотки там составляет примерно 360-370 тысяч рублей. На Ирбитском тракте же цена доходит до 890 тысяч.

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В Тюмени за год дачи подорожали на 30%, средняя стоимость загородных домов достигла 2,6 миллионов рублей. Об этом сообщили в агентстве недвижимости «Сова». «В сравнении с 2023 годом цены выросли на всех трактах. Повышение составило от 5% до 100% — зависит от сегмента. Самые дорогие дачи в 2024 году были представлены на Ирбитском тракте», — сообщает издание «РБК Тюмень» со ссылкой на экспертов. Самые дешевые дачи продаются на Червишевском и Тобольском трактах. Стоимость сотки там составляет примерно 360-370 тысяч рублей. На Ирбитском тракте же цена доходит до 890 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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