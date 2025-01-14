14 января 2025

Нефтехимики привезут звезд на крупный фестиваль в ХМАО

СИБУР привезет звезд российской эстрады на фестиваль «Самотлорские ночи» в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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На фестивале «Самотлорские ночи» в Нижневартовске выступят звезды российской эстрады
На фестивале «Самотлорские ночи» в Нижневартовске выступят звезды российской эстрады Фото:

Компания СИБУР привезет звезд шоу-бизнеса на фестиваль «Самотлорские ночи-2025» в Нижневартовск (ХМАО). Артисты выступят на закрытии мероприятия. Этот проект получил грант на конкурсе «Формула хороших дел», который ежегодно проводит предприятие.

«СИБУР подвел итоги десятого грантового конкурса в рамках программы „Формула хороших дел“. В 2025 году компания поддержит реализацию 19 социальных проектов в Югре, в том числе организует торжественное закрытие фестиваля искусств и спорта „Самотлорские ночи-2025“ с участием звезд российской эстрады», — сообщила URA.RU пресс-служба СИБУРа.

Поддержку компании получат идеи жителей трех югорских городов: Нижневартовска, Нягани и Пыть-Яха. Помимо «Самотлорских ночей», в Нижневартовске организуют экологический и театральный фестивали, устроят центр духовно-нравственного развития с вигвамами и будут следить за редкими животными в заповеднике. Благодаря нефтехимикам жители Нягани увидят звездные команды КВН, примут участие в фестивале субкультур. В Пыть-Яхе откроют уличный кинотеатр, мобильную телестудию и киберпространство на базе спортивной школы.

Ранее URA.RU писало, что «дочка» СИБУРа в ХМАО отметила юбилей презентацией новой техники и уникального учебного полигона. Компания «Запсибтрансгаз» отметила 50 лет со дня основания

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Компания СИБУР привезет звезд шоу-бизнеса на фестиваль «Самотлорские ночи-2025» в Нижневартовск (ХМАО). Артисты выступят на закрытии мероприятия. Этот проект получил грант на конкурсе «Формула хороших дел», который ежегодно проводит предприятие. «СИБУР подвел итоги десятого грантового конкурса в рамках программы „Формула хороших дел“. В 2025 году компания поддержит реализацию 19 социальных проектов в Югре, в том числе организует торжественное закрытие фестиваля искусств и спорта „Самотлорские ночи-2025“ с участием звезд российской эстрады», — сообщила URA.RU пресс-служба СИБУРа. Поддержку компании получат идеи жителей трех югорских городов: Нижневартовска, Нягани и Пыть-Яха. Помимо «Самотлорских ночей», в Нижневартовске организуют экологический и театральный фестивали, устроят центр духовно-нравственного развития с вигвамами и будут следить за редкими животными в заповеднике. Благодаря нефтехимикам жители Нягани увидят звездные команды КВН, примут участие в фестивале субкультур. В Пыть-Яхе откроют уличный кинотеатр, мобильную телестудию и киберпространство на базе спортивной школы. Ранее URA.RU писало, что «дочка» СИБУРа в ХМАО отметила юбилей презентацией новой техники и уникального учебного полигона. Компания «Запсибтрансгаз» отметила 50 лет со дня основания
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