Названы профессии свердловчан с самыми низкими зарплатами в 2024 году

В Свердловской области самые маленькие зарплаты в 2024 году предлагали дворникам. В среднем им готовы были платить 31,1 тысяч рублей. Аналитикой с URA.RU поделились в hh.ru.
Также одни из самых низких зарплат получали уборщики — 34,7 тысяч рублей, воспитатели и няни — 34,9 тысяч рублей. Чуть больше могли получать гейм-дизайнеры — 37,5 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что самыми высокооплачиваемыми специалистами по итогам 2024-го стали топ-менеджеры и специалисты в сфере IT. В среднем работодатели предлагали им 200 тысяч рублей.
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