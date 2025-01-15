Названы профессии свердловчан с самыми низкими зарплатами в 2024 году

В Свердловской области в 2024 году дворникам платили самые низкие зарплаты
© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплата дворников составила 31,1 тысяч рублей
Зарплата дворников составила 31,1 тысяч рублей Фото:

В Свердловской области самые маленькие зарплаты в 2024 году предлагали дворникам. В среднем им готовы были платить 31,1 тысяч рублей. Аналитикой с URA.RU поделились в hh.ru. 

Также одни из самых низких зарплат получали уборщики — 34,7 тысяч рублей, воспитатели и няни — 34,9 тысяч рублей. Чуть больше могли получать гейм-дизайнеры — 37,5 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что самыми высокооплачиваемыми специалистами по итогам 2024-го стали топ-менеджеры и специалисты в сфере IT. В среднем работодатели предлагали им 200 тысяч рублей. 

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В Свердловской области самые маленькие зарплаты в 2024 году предлагали дворникам. В среднем им готовы были платить 31,1 тысяч рублей. Аналитикой с URA.RU поделились в hh.ru.  Также одни из самых низких зарплат получали уборщики — 34,7 тысяч рублей, воспитатели и няни — 34,9 тысяч рублей. Чуть больше могли получать гейм-дизайнеры — 37,5 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что самыми высокооплачиваемыми специалистами по итогам 2024-го стали топ-менеджеры и специалисты в сфере IT. В среднем работодатели предлагали им 200 тысяч рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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