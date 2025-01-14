Раскрыты зарплаты свердловских топ-менеджеров в 2024 году

По итогам 2024 года в Свердловской области топ-менеджеры могли рассчитывать на среднюю зарплату в размере 200 тысяч рублей, так же получали и некоторые специалисты в сфере IT. Статистикой с URA.RU поделились в пресс-службе hh.ru.
Согласно исследованию, генеральным, исполнительным, коммерческим директорам и руководителям групп разработок работодатели были готовы платить в среднем 200 тысяч рублей. Операционным директорам предлагали чуть меньше — 175,8 тысяч рублей, а финансовым директорам — 168,3 тысяч рублей.
Программистам и разработчикам обещали в среднем 120,7 тысяч рублей. Зарплату в 120 тысяч рублей могли получать директора по персоналу и системные аналитики.
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