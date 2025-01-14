14 января 2025

Раскрыты зарплаты свердловских топ-менеджеров в 2024 году

В Свердловской области директора стали самыми высокооплачиваемыми 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя зарплата для директоров составила 200 тысяч
Средняя зарплата для директоров составила 200 тысяч Фото:

По итогам 2024 года в Свердловской области топ-менеджеры могли рассчитывать на среднюю зарплату в размере 200 тысяч рублей, так же получали и некоторые специалисты в сфере IT. Статистикой с URA.RU поделились в пресс-службе hh.ru.

Согласно исследованию, генеральным, исполнительным, коммерческим директорам и руководителям групп разработок работодатели были готовы платить в среднем 200 тысяч рублей. Операционным директорам предлагали чуть меньше — 175,8 тысяч рублей, а финансовым директорам — 168,3 тысяч рублей.

Программистам и разработчикам обещали в среднем 120,7 тысяч рублей. Зарплату в 120 тысяч рублей могли получать директора по персоналу и системные аналитики.  

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По итогам 2024 года в Свердловской области топ-менеджеры могли рассчитывать на среднюю зарплату в размере 200 тысяч рублей, так же получали и некоторые специалисты в сфере IT. Статистикой с URA.RU поделились в пресс-службе hh.ru. Согласно исследованию, генеральным, исполнительным, коммерческим директорам и руководителям групп разработок работодатели были готовы платить в среднем 200 тысяч рублей. Операционным директорам предлагали чуть меньше — 175,8 тысяч рублей, а финансовым директорам — 168,3 тысяч рублей. Программистам и разработчикам обещали в среднем 120,7 тысяч рублей. Зарплату в 120 тысяч рублей могли получать директора по персоналу и системные аналитики.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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