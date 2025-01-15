Тюменка раскритиковала голубцы любимого и получила ножом в живот

Житель Тюмени ударил возлюбленную ножом в живот, так как она раскритиковала его голубцы. Информация указана в судебном деле, которое есть в распоряжении URA.RU.
«На фоне алкогольного опьянения, из-за того, что приготовленные мужчиной голубцы разваливались, женщина начала оскорблять подсудимого, хотя в процессе распития у них с ним конфликтов не возникало. Мужчина начал высказывать свое недовольство по данному поводу, тем самым еще сильнее выводить ее из себя. Около 21:20 она почувствовала сильную физическую боль в области живота слева, после чего увидела, как подсудимый достал нож из ее живота», — указано в деле.
Тюменка не видела, как возлюбленный вонзил в нее нож. После инцидента она вышла в подъезд и попросила прохожего вызвать скорую. В суде мужчина признал свою вину и раскаялся, ему назначили два года лишения свободы условно.
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