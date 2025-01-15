Тюменка раскритиковала голубцы любимого и получила ножом в живот

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Приготовленные мужчиной голубцы разваливались
Приготовленные мужчиной голубцы разваливались Фото:

Житель Тюмени ударил возлюбленную ножом в живот, так как она раскритиковала его голубцы. Информация указана в судебном деле, которое есть в распоряжении URA.RU. 

«На фоне алкогольного опьянения, из-за того, что приготовленные мужчиной голубцы разваливались, женщина начала оскорблять подсудимого, хотя в процессе распития у них с ним конфликтов не возникало. Мужчина начал высказывать свое недовольство по данному поводу, тем самым еще сильнее выводить ее из себя. Около 21:20 она почувствовала сильную физическую боль в области живота слева, после чего увидела, как подсудимый достал нож из ее живота», — указано в деле.

Тюменка не видела, как возлюбленный вонзил в нее нож. После инцидента она вышла в подъезд и попросила прохожего вызвать скорую. В суде мужчина признал свою вину и раскаялся, ему назначили два года лишения свободы условно.

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Житель Тюмени ударил возлюбленную ножом в живот, так как она раскритиковала его голубцы. Информация указана в судебном деле, которое есть в распоряжении URA.RU.  «На фоне алкогольного опьянения, из-за того, что приготовленные мужчиной голубцы разваливались, женщина начала оскорблять подсудимого, хотя в процессе распития у них с ним конфликтов не возникало. Мужчина начал высказывать свое недовольство по данному поводу, тем самым еще сильнее выводить ее из себя. Около 21:20 она почувствовала сильную физическую боль в области живота слева, после чего увидела, как подсудимый достал нож из ее живота», — указано в деле. Тюменка не видела, как возлюбленный вонзил в нее нож. После инцидента она вышла в подъезд и попросила прохожего вызвать скорую. В суде мужчина признал свою вину и раскаялся, ему назначили два года лишения свободы условно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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