Жительницам ХМАО предлагают нагадать денег и заглянуть в будущее на Святки

Югорчанкам предлагают заглянуть в будущее и нагадать денег во время Рождественских Святок, которые продлятся до 19 января. Вечерки и девичники организуют в Сургуте.
«Нагадаем денег и удачи. Узнаем, что нас ждет в новом году, споем», — следует из анонса вечерки, запланированной в молодежном центре «Цвет». Гостей также просят не забыть взять кольцо или сережку.
На святочный девишник сургутянок зовут и в магическую кофейню Gaia. Таролог погадает им на картах и кофейной гуще.
С давних времен на Руси женщины гадали в Святки на свою судьбу. Ранее URA.RU рассказывало про различные способы заглянуть в будущее. Один из самых известных связан с водой и кольцом.
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