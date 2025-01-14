14 января 2025

Жительницам ХМАО предлагают нагадать денег и заглянуть в будущее на Святки

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерку на Святки устроят в сургутском молодежном центре «Цвет»
Вечерку на Святки устроят в сургутском молодежном центре «Цвет» Фото:

Югорчанкам предлагают заглянуть в будущее и нагадать денег во время Рождественских Святок, которые продлятся до 19 января. Вечерки и девичники организуют в Сургуте.

«Нагадаем денег и удачи. Узнаем, что нас ждет в новом году, споем», — следует из анонса вечерки, запланированной в молодежном центре «Цвет». Гостей также просят не забыть взять кольцо или сережку.

На святочный девишник сургутянок зовут и в магическую кофейню Gaia. Таролог погадает им на картах и кофейной гуще.

С давних времен на Руси женщины гадали в Святки на свою судьбу. Ранее URA.RU рассказывало про различные способы заглянуть в будущее. Один из самых известных связан с водой и кольцом.

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Югорчанкам предлагают заглянуть в будущее и нагадать денег во время Рождественских Святок, которые продлятся до 19 января. Вечерки и девичники организуют в Сургуте. «Нагадаем денег и удачи. Узнаем, что нас ждет в новом году, споем», — следует из анонса вечерки, запланированной в молодежном центре «Цвет». Гостей также просят не забыть взять кольцо или сережку. На святочный девишник сургутянок зовут и в магическую кофейню Gaia. Таролог погадает им на картах и кофейной гуще. С давних времен на Руси женщины гадали в Святки на свою судьбу. Ранее URA.RU рассказывало про различные способы заглянуть в будущее. Один из самых известных связан с водой и кольцом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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