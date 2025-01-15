В Челябинске отправили в СИЗО замдиректора МКУ «Городская среда» Довженко. Фото, видео

15 января 2025 в 17:10 Размер текста - 17 +

Довженко отправили в СИЗО на два месяца Фото: Павел Сидоров © URA.RU Тракторозаводский райсуд Челябинска 15 января арестовал на два месяца замдиректора МКУ «Городская среда» Снежану Довженко, обвиняемую в коррупции. Об этом из зала суда передает корреспондент URA.RU. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Довженко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 14 марта 2025 года», — зачитал решение судья Альбина Бушина. Пребывание Довженко в СИЗО запросил назначить следователь. Она может повлиять на свидетелей и препятствовать следствию, а также скрыться, считает сторона обвинения. О том, что чиновница получала взятки, на допросе признался бизнесмен. Посредница также созналась в передаче денег, объяснив схему на очной ставке. «В период с января по март 2022 года Довженко получила через посредника Хавизову взятку в сумме не менее 40 тысяч рублей от Ларина», — озвучил версию следователь. Оба подельника находятся под подпиской о невыезде. Поддержать Довженко в суд пришла мать. Она находится на иждивении у чиновницы и, по словам обвиняемой, страдает рядом заболеваний. Во время заседания Довженко сообщила, что ранее не была судима. Маленьких детей и мужа у женщины нет. До кресла замдиректора она занималась в МКУ организацией ярмарок. Женщина отказалась комментировать обвинение, лишь заявив, что против решения отправить ее за решетку. Адвокат Игорь Мальцев аргументы следователя в пользу СИЗО назвал домыслами. «Прошу оставить ходатайство следователя без удовлетворения и избрать меру пресечения не связанную с изоляцией от общества», — заявил Мальцев. Он также подчеркнул, что у чиновницы нет иностранных счетов и средств для попыток скрыться заграницей. Довженко была задержана в своей квартире накануне. Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области установили ее причастность к коррупции на рабочем месте. Предварительно, с января по март 2022 года женщина получала откаты от представителя бизнеса, за что помогала ему быстро и беспрепятственно оформлять документы для размещения нестационарных торговых объектов. После задержания Довженко была допрошена в качестве подозреваемой. После ей были предъявлены обвинения. В случае подтверждения вины ей грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тракторозаводский райсуд Челябинска 15 января арестовал на два месяца замдиректора МКУ «Городская среда» Снежану Довженко, обвиняемую в коррупции. Об этом из зала суда передает корреспондент URA.RU. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Довженко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 14 марта 2025 года», — зачитал решение судья Альбина Бушина. Пребывание Довженко в СИЗО запросил назначить следователь. Она может повлиять на свидетелей и препятствовать следствию, а также скрыться, считает сторона обвинения. О том, что чиновница получала взятки, на допросе признался бизнесмен. Посредница также созналась в передаче денег, объяснив схему на очной ставке. «В период с января по март 2022 года Довженко получила через посредника Хавизову взятку в сумме не менее 40 тысяч рублей от Ларина», — озвучил версию следователь. Оба подельника находятся под подпиской о невыезде. Поддержать Довженко в суд пришла мать. Она находится на иждивении у чиновницы и, по словам обвиняемой, страдает рядом заболеваний. Во время заседания Довженко сообщила, что ранее не была судима. Маленьких детей и мужа у женщины нет. До кресла замдиректора она занималась в МКУ организацией ярмарок. Женщина отказалась комментировать обвинение, лишь заявив, что против решения отправить ее за решетку. Адвокат Игорь Мальцев аргументы следователя в пользу СИЗО назвал домыслами. «Прошу оставить ходатайство следователя без удовлетворения и избрать меру пресечения не связанную с изоляцией от общества», — заявил Мальцев. Он также подчеркнул, что у чиновницы нет иностранных счетов и средств для попыток скрыться заграницей. Довженко была задержана в своей квартире накануне. Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области установили ее причастность к коррупции на рабочем месте. Предварительно, с января по март 2022 года женщина получала откаты от представителя бизнеса, за что помогала ему быстро и беспрепятственно оформлять документы для размещения нестационарных торговых объектов. После задержания Довженко была допрошена в качестве подозреваемой. После ей были предъявлены обвинения. В случае подтверждения вины ей грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.