Путин призвал чиновников интересоваться проблемами ветеранов лично

Путин поручил региональным властям решить проблемы ветеранов Великой Отечественной войны
Власти регионов России должны лично встретиться с ветеранами Великой Отечественной войны, чтобы узнать об их проблемах и помочь решить их. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.
«Прошу губернаторов, мэров, представителей власти на местах в ближайшее время встретиться с нашими ветеранами лично, узнать, какие вопросы, проблемы их тревожат», — заявил Путин во время заседания Российского оргкомитета «Победа». Прямая трансляция проходит на телеканале «Россия 24».
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