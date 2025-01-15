Путин призвал чиновников интересоваться проблемами ветеранов лично

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Путин поручил региональным властям решить проблемы ветеранов Великой Отечественной войны
Путин поручил региональным властям решить проблемы ветеранов Великой Отечественной войны Фото:

Власти регионов России должны лично встретиться с ветеранами Великой Отечественной войны, чтобы узнать об их проблемах и помочь решить их. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин. 

«Прошу губернаторов, мэров, представителей власти на местах в ближайшее время встретиться с нашими ветеранами лично, узнать, какие вопросы, проблемы их тревожат», — заявил Путин во время заседания Российского оргкомитета «Победа». Прямая трансляция проходит на телеканале «Россия 24». 

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Власти регионов России должны лично встретиться с ветеранами Великой Отечественной войны, чтобы узнать об их проблемах и помочь решить их. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.  «Прошу губернаторов, мэров, представителей власти на местах в ближайшее время встретиться с нашими ветеранами лично, узнать, какие вопросы, проблемы их тревожат», — заявил Путин во время заседания Российского оргкомитета «Победа». Прямая трансляция проходит на телеканале «Россия 24». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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