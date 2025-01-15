15 января 2025

Доктор Токарев предупредил ямальцев о заболеваемости опасным вирусом

Врач Токарев: метапневмовирус угрожает жителям ЯНАО в эпидсезоне 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ямальцам пора задуматься об иммунитете
Ямальцам пора задуматься об иммунитете Фото:

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев предупредил жителей ЯНАО о распространении метапневмовируса в эпидемиологическом сезоне 2025 года. Он сообщил URA.RU, какие категории граждан, проживающие на Ямале, находятся в зоне риска.

«В этом эпидсезоне, помимо традиционно приходящего зимой гриппа и очередного штамма коронавируса, мы сталкиваемся с еще одним респираторным вирусом — метапневмовирусом. В клинической практике начали встречаться случаи микст-инфекции — это одновременное заражение несколькими возбудителями, например, коронавирусом и метапневмовирусом. Такое сочетание может приводить к тяжелому и длительному течению заболевания», — сообщил корреспонденту URA.RU Токарев.

Как рассказ доктор медицинских наук, метапневмовирус на самом деле не нов, а хорошо известен и науке, и нашему иммунитету, поскольку выделен еще свыше 20 лет назад. Усилить меры предосторожности, чтобы не заболеть этим вирусом, а то и миксом из инфекции стоит людям из группы следующих рисков:

  • Старшее поколение;
  • беременные женщины;
  • маленькие дети до 5 лет, у которых метапневмовирус может вызывать бронхиолит (поражение мелких бронхов) или даже пневмонию;
  • а также пациенты, имеющие несколько хронических заболеваний и ослабленный иммунитет.

«Таким людям следует ограничить число контактов, посещение мест массового скопления людей, непроветриваемых помещений и низким качеством воздуха. А также тщательно соблюдать личную гигиену, поддерживать иммунитет — рационально питаться, соблюдать режим дня и отдыха, следить за качеством сна, поддерживать оптимальный уровень двигательной активности», — отметил Сергей Токарев.

Доктор сообщил, что при инфицировании метапневовирусом появляются следующие признаки:

  • насморк,
  • кашель,
  • боли в горле,
  • повышение температуры тела на фоне общей слабости,
  • при поражении бронхов и легких может развиться одышка.

«Специфического препарата против этого вируса нет, как и вакцины, поэтому лечение в основном симптоматическое. В случае появления признаков заболевания советую не заниматься самолечением, а обратиться за медицинской помощью», — рассказал главный специалист по профилактике в ЯНАО Сергей Токарев.

Ранее URA.RU сообщало, что в Роспотребнадзоре предупредили об опасности метапневмовируса. А главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев вошел в тройку лучших экспертов национального проекта «Здравоохранение».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев предупредил жителей ЯНАО о распространении метапневмовируса в эпидемиологическом сезоне 2025 года. Он сообщил URA.RU, какие категории граждан, проживающие на Ямале, находятся в зоне риска. «В этом эпидсезоне, помимо традиционно приходящего зимой гриппа и очередного штамма коронавируса, мы сталкиваемся с еще одним респираторным вирусом — метапневмовирусом. В клинической практике начали встречаться случаи микст-инфекции — это одновременное заражение несколькими возбудителями, например, коронавирусом и метапневмовирусом. Такое сочетание может приводить к тяжелому и длительному течению заболевания», — сообщил корреспонденту URA.RU Токарев. Как рассказ доктор медицинских наук, метапневмовирус на самом деле не нов, а хорошо известен и науке, и нашему иммунитету, поскольку выделен еще свыше 20 лет назад. Усилить меры предосторожности, чтобы не заболеть этим вирусом, а то и миксом из инфекции стоит людям из группы следующих рисков: «Таким людям следует ограничить число контактов, посещение мест массового скопления людей, непроветриваемых помещений и низким качеством воздуха. А также тщательно соблюдать личную гигиену, поддерживать иммунитет — рационально питаться, соблюдать режим дня и отдыха, следить за качеством сна, поддерживать оптимальный уровень двигательной активности», — отметил Сергей Токарев. Доктор сообщил, что при инфицировании метапневовирусом появляются следующие признаки: «Специфического препарата против этого вируса нет, как и вакцины, поэтому лечение в основном симптоматическое. В случае появления признаков заболевания советую не заниматься самолечением, а обратиться за медицинской помощью», — рассказал главный специалист по профилактике в ЯНАО Сергей Токарев. Ранее URA.RU сообщало, что в Роспотребнадзоре предупредили об опасности метапневмовируса. А главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев вошел в тройку лучших экспертов национального проекта «Здравоохранение».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...