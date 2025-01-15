Доктор Токарев предупредил ямальцев о заболеваемости опасным вирусом

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев предупредил жителей ЯНАО о распространении метапневмовируса в эпидемиологическом сезоне 2025 года. Он сообщил URA.RU, какие категории граждан, проживающие на Ямале, находятся в зоне риска.
«В этом эпидсезоне, помимо традиционно приходящего зимой гриппа и очередного штамма коронавируса, мы сталкиваемся с еще одним респираторным вирусом — метапневмовирусом. В клинической практике начали встречаться случаи микст-инфекции — это одновременное заражение несколькими возбудителями, например, коронавирусом и метапневмовирусом. Такое сочетание может приводить к тяжелому и длительному течению заболевания», — сообщил корреспонденту URA.RU Токарев.
Как рассказ доктор медицинских наук, метапневмовирус на самом деле не нов, а хорошо известен и науке, и нашему иммунитету, поскольку выделен еще свыше 20 лет назад. Усилить меры предосторожности, чтобы не заболеть этим вирусом, а то и миксом из инфекции стоит людям из группы следующих рисков:
- Старшее поколение;
- беременные женщины;
- маленькие дети до 5 лет, у которых метапневмовирус может вызывать бронхиолит (поражение мелких бронхов) или даже пневмонию;
- а также пациенты, имеющие несколько хронических заболеваний и ослабленный иммунитет.
«Таким людям следует ограничить число контактов, посещение мест массового скопления людей, непроветриваемых помещений и низким качеством воздуха. А также тщательно соблюдать личную гигиену, поддерживать иммунитет — рационально питаться, соблюдать режим дня и отдыха, следить за качеством сна, поддерживать оптимальный уровень двигательной активности», — отметил Сергей Токарев.
Доктор сообщил, что при инфицировании метапневовирусом появляются следующие признаки:
- насморк,
- кашель,
- боли в горле,
- повышение температуры тела на фоне общей слабости,
- при поражении бронхов и легких может развиться одышка.
«Специфического препарата против этого вируса нет, как и вакцины, поэтому лечение в основном симптоматическое. В случае появления признаков заболевания советую не заниматься самолечением, а обратиться за медицинской помощью», — рассказал главный специалист по профилактике в ЯНАО Сергей Токарев.
Ранее URA.RU сообщало, что в Роспотребнадзоре предупредили об опасности метапневмовируса. А главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев вошел в тройку лучших экспертов национального проекта «Здравоохранение».
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