В Роспотребнадзоре предупредили об опасности метапневмовируса

Роспотребнадзор: метапневмовирус наиболее опасен для детей и пожилых людей
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Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с метапневмовирусом
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с метапневмовирусом Фото:

Метапневмовирус (HMPV), вспышка которого была зафиксирована на границе с Россией (в Казахстане), наиболее опасен для пожилых людей и детей, а также для тех, у кого слабый иммунитет. Данный вид заболевания может спровоцировать бронхиолит и пневмонию. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. 

«Метапневмовирус чаще всего вызывает острые респираторные инфекции, включая бронхиолит, пневмонию. Он может быть особенно опасен для младенцев, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой», — уточнили в ведомстве. Ситуацию держат на контроле.

Традиционными симптомами метапневмовируса являются насморк, кашель, повышенная температура, а также затрудненное дыхание. Это только часть симптомов. В основном данный вирус распространяется воздушно-капельным путем, предупредили в Роспотребнадзоре. Там также добавили, что определить данный вирус несложно. В России давно действует ОРВИ-скрин, который способен точно определить метапневмовирус, однако проблема заключается в том, что лечения конкретно от данного вируса не существует. Есть только мероприятия, направленные на облегчение симптомов.

В ведомстве посоветовали для профилактики избегать контактов с людьми с респираторными заболеваниями, а также чаще проводить дезинфекцию помещения и в целом соблюдать гигиену. Как пример, после посещения общественных мест стоит мыть руки с мылом. 

В Казахстане, которая граничит с Россией, с 1 октября выявлено до 30 случаев заражения HMPV. Также, в настоящий момент, в Китае выявлена вспышка заболевания данным вирусом. В стране все больше случаев заражения, ситуация носит пандемийный характер. Специалисты отмечают, что смертность от этого вируса больше, чем у коронавирусной инфекции и достигает 43%.

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Метапневмовирус (HMPV), вспышка которого была зафиксирована на границе с Россией (в Казахстане), наиболее опасен для пожилых людей и детей, а также для тех, у кого слабый иммунитет. Данный вид заболевания может спровоцировать бронхиолит и пневмонию. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.  «Метапневмовирус чаще всего вызывает острые респираторные инфекции, включая бронхиолит, пневмонию. Он может быть особенно опасен для младенцев, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой», — уточнили в ведомстве. Ситуацию держат на контроле. Традиционными симптомами метапневмовируса являются насморк, кашель, повышенная температура, а также затрудненное дыхание. Это только часть симптомов. В основном данный вирус распространяется воздушно-капельным путем, предупредили в Роспотребнадзоре. Там также добавили, что определить данный вирус несложно. В России давно действует ОРВИ-скрин, который способен точно определить метапневмовирус, однако проблема заключается в том, что лечения конкретно от данного вируса не существует. Есть только мероприятия, направленные на облегчение симптомов. В ведомстве посоветовали для профилактики избегать контактов с людьми с респираторными заболеваниями, а также чаще проводить дезинфекцию помещения и в целом соблюдать гигиену. Как пример, после посещения общественных мест стоит мыть руки с мылом.  В Казахстане, которая граничит с Россией, с 1 октября выявлено до 30 случаев заражения HMPV. Также, в настоящий момент, в Китае выявлена вспышка заболевания данным вирусом. В стране все больше случаев заражения, ситуация носит пандемийный характер. Специалисты отмечают, что смертность от этого вируса больше, чем у коронавирусной инфекции и достигает 43%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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