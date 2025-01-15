Причина пожара неизвестна (архивное фото)
На 319-м километре трассы Екатеринбург — Пермь ограничили движение из-за полыхающей фуры. На месте работают сотрудники МЧС, рассказал URA.RU читатель.
«Пермский тракт встал из-за загоревшегося большегруза. Пожар тушат спасатели, параллельно перекрывая трассу», — сказал собеседник.
В ФКУ «Уралуправтодор» сообщили, что движение на участке в оба направления организовано по одной полосе. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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