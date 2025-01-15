Пермский тракт перекрыли из-за горящей фуры. Фото

15 января 2025 в 17:24 Размер текста - 17 +

Причина пожара неизвестна (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU На 319-м километре трассы Екатеринбург — Пермь ограничили движение из-за полыхающей фуры. На месте работают сотрудники МЧС, рассказал URA.RU читатель. «Пермский тракт встал из-за загоревшегося большегруза. Пожар тушат спасатели, параллельно перекрывая трассу», — сказал собеседник. В ФКУ «Уралуправтодор» сообщили, что движение на участке в оба направления организовано по одной полосе. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Ответ будет опубликован, как только поступит. Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 319-м километре трассы Екатеринбург — Пермь ограничили движение из-за полыхающей фуры. На месте работают сотрудники МЧС, рассказал URA.RU читатель. «Пермский тракт встал из-за загоревшегося большегруза. Пожар тушат спасатели, параллельно перекрывая трассу», — сказал собеседник. В ФКУ «Уралуправтодор» сообщили, что движение на участке в оба направления организовано по одной полосе. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Ответ будет опубликован, как только поступит.