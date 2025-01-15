Пермский тракт перекрыли из-за горящей фуры. Фото

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Пожар на ул. Чердынская 38. Пермь, мчс, многоэтажка, снаряжение мчс, пожарные, пожарный спецтранспорт, снаряжение пожарных
Причина пожара неизвестна (архивное фото) Фото:

На 319-м километре трассы Екатеринбург — Пермь ограничили движение из-за полыхающей фуры. На месте работают сотрудники МЧС, рассказал URA.RU читатель.

«Пермский тракт встал из-за загоревшегося большегруза. Пожар тушат спасатели, параллельно перекрывая трассу», — сказал собеседник.

В ФКУ «Уралуправтодор» сообщили, что движение на участке в оба направления организовано по одной полосе. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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На 319-м километре трассы Екатеринбург — Пермь ограничили движение из-за полыхающей фуры. На месте работают сотрудники МЧС, рассказал URA.RU читатель. «Пермский тракт встал из-за загоревшегося большегруза. Пожар тушат спасатели, параллельно перекрывая трассу», — сказал собеседник. В ФКУ «Уралуправтодор» сообщили, что движение на участке в оба направления организовано по одной полосе. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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