Жена пермского фигуриста Татьяна Волосожар поблагодарила болельщиков

Супруга пермского фигуриста Максима Транькова Татьяна Волосожар выразила благодарность своим поклонникам. Таким образом спортсменка поздравила в своем telegram-канале болельщиков с Международным днем фигурного катания, который празднуют 15 января.
«Огромный привет и поздравления всем болельщикам. Спасибо за вашу поддержку», — написала Волосожар.
Она добавила, что в 2025 году впервые отметили Всероссийский день фигурного катания. Этот праздник будет ежегодно проходить 8 января.
Ранее URA.RU рассказало, что Волосожар и Тараньков из-за болезни не смогли выступить в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Вместо них на лед вышли другие спортсмены.
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