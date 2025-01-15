Жена пермского фигуриста Татьяна Волосожар поблагодарила болельщиков

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Спортсменка опубликовала пост в честь Международного дня фигурного катания
Спортсменка опубликовала пост в честь Международного дня фигурного катания Фото:

Супруга пермского фигуриста Максима Транькова Татьяна Волосожар выразила благодарность своим поклонникам. Таким образом спортсменка поздравила в своем telegram-канале болельщиков с Международным днем фигурного катания, который празднуют 15 января.

«Огромный привет и поздравления всем болельщикам. Спасибо за вашу поддержку», — написала Волосожар.

Она добавила, что в 2025 году впервые отметили Всероссийский день фигурного катания. Этот праздник будет ежегодно проходить 8 января.

Ранее URA.RU рассказало, что Волосожар и Тараньков из-за болезни не смогли выступить в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Вместо них на лед вышли другие спортсмены.

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Супруга пермского фигуриста Максима Транькова Татьяна Волосожар выразила благодарность своим поклонникам. Таким образом спортсменка поздравила в своем telegram-канале болельщиков с Международным днем фигурного катания, который празднуют 15 января. «Огромный привет и поздравления всем болельщикам. Спасибо за вашу поддержку», — написала Волосожар. Она добавила, что в 2025 году впервые отметили Всероссийский день фигурного катания. Этот праздник будет ежегодно проходить 8 января. Ранее URA.RU рассказало, что Волосожар и Тараньков из-за болезни не смогли выступить в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Вместо них на лед вышли другие спортсмены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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