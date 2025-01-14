Власти ХМАО готовят новые бонусы для айтишников

Власти ХМАО создают реестр IT-стартапов. Проект постановления опубликован на официальном сайте правительства округа.
«Создать реестр стартапов в сфере информационных технологий в ХМАО и утвердить прилагаемый порядок его формирования и ведения. Определить департамент информационных технологий и цифрового развития Югры уполномоченным исполнительным органом по формированию и ведению реестра», — указано в проекте.
Замгубернатора ХМАО по IT Павел Ципорин в беседе с журналистом агентства пояснил, что включение компании в реестр стартапов поможет в дальнейшем в упрощенном порядке получить аккредитацию в Минцифры России. «А это уже снижение налоговых ставок, снижение страховых взносов, доступ к льготным кредитам федерального уровня. Дополнительно это улучшение имиджа компании — нахождение в реестре повышает репутацию компании и привлекательность для инвесторов, партнеров и клиентов», — уточнил Ципорин. В дальнейшем список преференций планируется расширить.
Создание реестра IT-стартапов в ХМАО является частью более широкой стратегии регионального развития, объявленной губернатором Русланом Кухаруком. В рамках этой стратегии планируется усиление поддержки местного бизнеса, в том числе через новые промышленные и технологические инициативы. Эти меры направлены на улучшение инвестиционного климата и создание благоприятных условий для развития предпринимательства в регионе.
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