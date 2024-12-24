Обращение губернатора ХМАО к жителям: ключевые заявления главы региона

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук выступил с посланием к депутатам и жителям округа. Он рассказал о планах развития региона на следующий год. URA.RU подготовило самые важные тезисы, которые озвучил глава региона в своем обращении.
2025 год в ХМАО станет Годом исторического наследия
Кухарук объявил наступающий 2025 год Годом исторического наследия. Инициатива родилась во время форума первичных отделений партии «Единая Россия» и была поддержана главой региона.
В ХМАО появится локализация программы «Время Героев»
Подать заявку на региональный трек «Герои Югры» можно будет уже с 25 декабря. Кухарук поручил своим замам выделить рабочие места в бюджете для трудоустройства ветеранов и разработку программу поддержки ветеранов-предпринимателей. Ответственными за это назначены первый замглавы региона Алексей Забозлаев и заместитель по экономике Сергей Афанасьев.
Новые меры поддержки
Дети участников СВО, поступающие в колледж, смогут получить 100 тысяч рублей на оплату обучения в ссузах округа. Раннее такая помощь оказывалась только поступающим в вузы.
Помимо этого, в регионе предусмотрено увеличение суммы компенсации затрат на проезд детей из многодетных семей к месту отдыха и обратно, с семи тысяч до двадцати тысяч рублей на каждого ребенка.
В ХМАО в 2025 году появятся новые авиарейсы в Тюмень и Минеральные Воды
Губернатор анонсировал открытие новых авиарейсов из ХМАО в Тюмень, Минеральные Воды, Тобольск и Курган в 2025 году. Глава региона также напомнил, что в 2025 году до увеличено количество авиарейсов в Тюмень из Когалыма, Советского и Ханты-Мансийска.
Кухарук предложил создать в ХМАО должность омбудсмена для аборигенов
Глава округа предложил создать в Югре должность уполномоченного по правам коренных народов при главе региона. Ведомства продолжат работать с обращениями югорских аборигенов. Но благодаря своему омбудсмену у коренных народов появится единая «точка входа». Их вопросы смогут решать адресно и оперативно.
В ХМАО запускают уникальный промышленный механизм
Механизм промышленного офсета начнут применять впервые в России. «Это ценный инструмент обеспечения долгосрочными коммерческими заказами новых локализуемых в регионе производств в обмен на снижение налога на имущество компаниям, потребляющим их продукцию. Мы — первый в России регион, внедряющий такой механизм», — пояснил губернатор.
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