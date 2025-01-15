Какие продукты подорожают в феврале

Цены на продукты первой необходимости в феврале продолжат дорожать. В среднем их стоимость вырастет на 10-15%. Такими прогнозами с URA.RU поделился инвестор, основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков.
«Продукты первой необходимости в феврале продолжат дорожать: в среднем рост составит 10–15%. Основные причины — инфляция, слабый рубль, сезонные колебания и удорожание производства», — рассказал эксперт.
В частности, изменятся цены на молочные продукты. В феврале 2025 года их стоимость увеличится на 10-15%. По оценкам эксперта, литр молока будет стоить 100-105 рублей. Цены на сливочное масло, йогурты и сметану вырастут на 5-10%.
Свинина может подорожать на 10%, достигнув 500–600 рублей за килограмм, а говядина — на 12%, до 700–800 рублей за килограмм, уверен Ходченков. По его словам, вырастут и цены на хлебобулочные изделия: из-за низкого уровня урожая пшеницы хлеб подорожает на 10%.
Не останется прежней и цена на овощи и фрукты: по оценкам эксперта, их цена может вырасти на 10-15%. «Как всегда, они (овощи и фрукты) подвержены капризам природы. В 2025 году их цена может вырасти на 10–15% из-за плохой погоды и дорогой логистики. В 2024-м картофель подорожал на 44%, чеснок — на 30%, помидоры — на 27%. В феврале цены останутся высокими из-за ограниченного предложения и затрат на хранение», — рассказал Ходченков.
Из-за плохого урожая какао-бобов подорожают кондитерские изделия. Цены на сладости вырастут на 16%. По словам эксперта, пик роста цен придется на февраль и март. «Если инфляция удержится в пределах 8–10% годовых, цены к весне стабилизируются, но на прежний уровень уже не вернутся», — резюмировал Евгений Ходченков.
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