В Челябинске с 5 декабря 2024 года по 9 января 2025 года цены на долгосрочную аренду жилья выросли на 8% до 28 000 рублей в месяц. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске с 5 декабря 2024 по 9 января 2025 года цены на аренду жилья выросли на 7,8%. Стоимость аренды жилья составила 27 тысяч 927 рублей», — следует из динамики цен на сайте «Restate».
Также на сайте отмечается, что за 2024 год цены на аренду жилья в городе в среднем увеличились на 3 тысячи 942 рубля. Минимальная стоимость аренды квартир в городе составляет 15 тысяч рублей, максимальная — 60 тысяч рублей за объект.
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