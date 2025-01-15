В Челябинске за месяц взлетели цены на аренду квартир. Инфографика

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В Челябинске за год аренда жилья в среднем подорожала на 4 000 рублей за объект
В Челябинске за год аренда жилья в среднем подорожала на 4 000 рублей за объект Фото:

В Челябинске с 5 декабря 2024 года по 9 января 2025 года цены на долгосрочную аренду жилья выросли на 8% до 28 000 рублей в месяц. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске с 5 декабря 2024 по 9 января 2025 года цены на аренду жилья выросли на 7,8%. Стоимость аренды жилья составила 27 тысяч 927 рублей», — следует из динамики цен на сайте «Restate».

Также на сайте отмечается, что за 2024 год цены на аренду жилья в городе в среднем увеличились на 3 тысячи 942 рубля. Минимальная стоимость аренды квартир в городе составляет 15 тысяч рублей, максимальная — 60 тысяч рублей за объект.

Снять квартиру в Челябинске можно в среднем за 28 000 рублей
Снять квартиру в Челябинске можно в среднем за 28 000 рублей
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В Челябинске с 5 декабря 2024 года по 9 января 2025 года цены на долгосрочную аренду жилья выросли на 8% до 28 000 рублей в месяц. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске с 5 декабря 2024 по 9 января 2025 года цены на аренду жилья выросли на 7,8%. Стоимость аренды жилья составила 27 тысяч 927 рублей», — следует из динамики цен на сайте «Restate». Также на сайте отмечается, что за 2024 год цены на аренду жилья в городе в среднем увеличились на 3 тысячи 942 рубля. Минимальная стоимость аренды квартир в городе составляет 15 тысяч рублей, максимальная — 60 тысяч рублей за объект.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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